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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos seis muertos y 26 heridos en un ataque ucraniano contra una empresa militar rusa
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania denuncia un ataque aéreo ruso
La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de que Rusia atacó la pasada noche el país con un total de ocho misiles y 136 drones, de los que dos misiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos. "El enemigo atacó con un misil guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo sobre el mar Negro, siete misiles balísticos Iskander-M/S-400 lanzados desde las regiones de Briansk, Kursk y Voronezh (Rusia); y 136 drones de ataque Shahed (incluidos a propulsión) y de los tipos Gerbera, Italmas y Parody", destacó el boletín matinal de la institución castrense.
El Kremlin responde a Tokáyev que congelar la guerra es imposible por la postura de Kiev
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondió hoy a la propuesta de su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, que es imposible congelar la guerra por la postura de Ucrania, informó el Kremlin.
Según dijo a la prensa rusa el portavoz Presidencial, Dmitri Peskov, el líder ruso le explicó “en detalle” la situación en torno al conflicto a su par kazajo durante la reunión entre ambos en la ciudad rusa de Omsk.
"Para nosotros, existe una condición clave: debemos lograr nuestros objetivos", enfatizó el portavoz del Kremlin.
Ucrania acusa a Rusia de entregar a Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que Rusia está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico que después son empleadas por la Guardia Revolucionaria iraní para mejorar la precisión de sus bombardeos contra el despliegue norteamericano en la región.
Zelenski ha explicado que, desde principios de este mes, sus servicios de Inteligencia han detectado "una vigilancia activa de satélites rusos sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares de Estados Unidos que allí se encuentran".
Por ello, el presidente de Ucrania ha anunciado que dará orden a su servicio de Inteligencia para que comparta con los aliados del país "la información en torno a esta nueva asistencia de Rusia al régimen iraní".
Kazajistán propone a Putin que detenga la invasión de Ucrania
El presidente de Kazajistán, Kassim Jomart Tokayev, ha pedido este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "deje en suspenso" la invasión de Ucrania y vuelva a la mesa de negociaciones basadas en el borrador de Estambul de mayo del año pasado, una propuesta negociada por Estados Unidos, nunca terminada y cuyos términos fueron rechazados por Kiev.
"Quizás sea hora de dejar este conflicto en suspenso y retomar la fórmula de Estambul 2.0, ya que allí se han logrado resultados significativos. Naturalmente, con las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia, podemos seguir avanzando hacia la tan anhelada paz", ha afirmado el presidente kazajo en la ciudad rusa de Omsk, en el marco del Foro de Cooperación Interregional entre ambos países y en presencia de Putin.
El presidente kazajo ha llamado a, como mínimo, paralizar el conflicto porque "lo que está sucediendo beneficia y complace tanto a los adversarios de Rusia como a los de Ucrania", y, en un repaso general, ha comentado que la propia naturaleza de la guerra "no está del todo clara".
Once muertos, incluidos 4 niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia
Once personas, entre ellas cuatro niños, murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según informaron este sábado las autoridades locales.
"Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo", escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski.
Agregó que el ataque dejó ocho muertos y 14 heridos, entre los cuales también hay menores.
Kiev reivindica varios ataques de larga distancia
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado atacar con éxito objetivos en Rusia situados, entre otros puntos, en Kirov, a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y Ekaterimburgo, a unos 1.740 kilómetros de la capital rusa, informó este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Nuestras Fuerzas Armadas golpearon objetivos en regiones de Rusia que están trabajando en el apoyo a la guerra", indicó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.
Rusia y Estados Unidos entierran el proceso de paz
Rusia y Estados Unidos han puesto la puntilla al proceso de paz en Ucrania. Las negociaciones, estancadas desde febrero por culpa de la guerra en Irán, tendrán que empezar de cero y, probablemente, con participación europea. Tanto el Kremlin como la Casa Blanca han dado públicamente la espalda a los compromisos alcanzados hace un año por los líderes de ambos países, el ruso Vladímir Putin y el estadounidense Donald Trump, en la capital de Alaska (Anchorage).
Dos muertos y 13 heridos en Bélgorod
Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas la noche pasada en la región rusa de Bélgorod a consecuencia de los ataques ucranianos, informaron las autoridades locales. Según escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Shuváev, Bélgorod sufrió un ataque masivo del enemigo que comenzó en la noche del viernes al sábado.
Trump se reunirá con Zelenski el martes en la Casa Blanca para abordar las negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.
Está previsto que Zelenski --que se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval el martes, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.
La Justicia ratifica la incautación de los bienes del exjefe de Gabinete de Zelenski acusado de corrupción
La sala de apelaciones del Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha ratificado este viernes la incautación de los bienes de Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete y uno de los hombres fuertes del presidente Volodimir Zelenski hasta su caída en desgracia por acusaciones de blanqueo de capitales.
Los bienes incautados son un inmueble en Kiev, un automóvil Mercedes Benz, fondos en varias cuentas bancarias y acciones en tres sociedades, según ha detallado la sala de apelaciones en un comunicado.
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