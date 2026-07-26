Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin responde a Tokáyev que congelar la guerra es imposible por la postura de Kiev

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondió hoy a la propuesta de su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, que es imposible congelar la guerra por la postura de Ucrania, informó el Kremlin.

Según dijo a la prensa rusa el portavoz Presidencial, Dmitri Peskov, el líder ruso le explicó “en detalle” la situación en torno al conflicto a su par kazajo durante la reunión entre ambos en la ciudad rusa de Omsk.

"Para nosotros, existe una condición clave: debemos lograr nuestros objetivos", enfatizó el portavoz del Kremlin.