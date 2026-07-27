Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Netanyahu acusa a Mamdani de "fomentar odio" por pedir su arresto en Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este domingo al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por pedir al Gobierno federal de Estados Unidos que cumpla la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario israelí.

"Está fomentando el miedo. Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos, judíos, cristianos, musulmanes, todos, pero está tratando de poner a un grupo contra otro, y está impulsando el miedo y el odio", declaró Netanyahu en una entrevista con Fox News.

El mandatario israelí se pronunció después de un video que publicó Mamdani el martes para avisar que "no es bienvenido" en Nueva York, a donde Netanyahu irá en septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU, y que el Ayuntamiento revisó las opciones legales disponibles para aplicar por su cuenta la orden de la CPI.