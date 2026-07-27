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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos y cinco heridos en ataques aéreos de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia ataca tres barcos mercantes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv
El Ejército ruso ha vuelto a atacar con drones kamikaze Shahed el puerto de Mikoláyiv, lo que provocó daños en tres barcos mercantes e hirió a un hombre de 50 años, según informó el número dos de la Administración Militar de la región de Mikoláyiv.
Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche contra territorio ucraniano un total de 147 drones de larga distancia, de los que 123 pudieron ser neutralizados por las defensas aéreas de Ucrania. Las autoridades ucranianas han reconocido que los ataques rusos a puertos ucranianos y a los barcos mercantes que los utilizan han bloqueado el acceso de buques extranjeros a la costa ucraniana del mar Negro.
Al menos dos muertos y cinco heridos en ataques aéreos de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don
Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, se ha saldado en la madrugada de este lunes con al menos dos muertos y cinco heridos.
"Un ataque aéreo nocturno ha tenido consecuencias trágicas. Dos personas, un matrimonio, han fallecido en Rostov del Don. Cinco personas han resultado heridas con distintos grados de gravedad", ha informado el gobernador de la región, Yuri Sliusar, en un comunicado en redes en el cual ha precisado que dos de los heridos se encuentran en estado grave, siendo uno de ellos un adolescente.
Ucrania denuncia al menos dos muertos y 20 heridos por un ataque ruso a un supermercado en Chernígov
Al menos dos personas han muerto, entre ellas una niña de 10 años, y otras 20 han resultado heridas en la región ucraniana de Chernígov, en el norte del país, como consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado a un supermercado, una gasolinera y un almacén de la capital homónima regional.
El jefe de la administración militar de la ciudad, Dmitro Brizhinski, ha declarado un día de luto oficial a la espera de conocer la evolución de los heridos, tres de los cuales han tenido que ser hospitalizados.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya ha trasladado sus condolencias en redes sociales contra un nuevo acto de "terror ruso deliberado sin ninguna justificación militar".
Polonia condiciona su apoyo militar
El apoyo militar polaco a Ucrania ha pasado de ser incondicional a verse afectado por la crisis en las relaciones bilaterales, lo que ha causado la suspensión de la entrega de nueve cazas MiG-29 hasta que Kiev acceda a compartir su tecnología de drones con Polonia. La actual tensión entre Varsovia y Kiev frena el tradicional voluntarismo de Polonia en lo que respecta a la ayuda a Ucrania, una actitud de apoyo que ha marcado hasta ahora al Gobierno polaco desde el inicio de la invasión rusa.
Ucrania denuncia un ataque aéreo ruso
La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de que Rusia atacó la pasada noche el país con un total de ocho misiles y 136 drones, de los que dos misiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos. "El enemigo atacó con un misil guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo sobre el mar Negro, siete misiles balísticos Iskander-M/S-400 lanzados desde las regiones de Briansk, Kursk y Voronezh (Rusia); y 136 drones de ataque Shahed (incluidos a propulsión) y de los tipos Gerbera, Italmas y Parody", destacó el boletín matinal de la institución castrense.
El Kremlin responde a Tokáyev que congelar la guerra es imposible por la postura de Kiev
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respondió hoy a la propuesta de su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, que es imposible congelar la guerra por la postura de Ucrania, informó el Kremlin.
Según dijo a la prensa rusa el portavoz Presidencial, Dmitri Peskov, el líder ruso le explicó “en detalle” la situación en torno al conflicto a su par kazajo durante la reunión entre ambos en la ciudad rusa de Omsk.
"Para nosotros, existe una condición clave: debemos lograr nuestros objetivos", enfatizó el portavoz del Kremlin.
Ucrania acusa a Rusia de entregar a Irán imágenes por satélite para facilitar sus ataques a EEUU en el golfo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este sábado que Rusia está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico que después son empleadas por la Guardia Revolucionaria iraní para mejorar la precisión de sus bombardeos contra el despliegue norteamericano en la región.
Zelenski ha explicado que, desde principios de este mes, sus servicios de Inteligencia han detectado "una vigilancia activa de satélites rusos sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares de Estados Unidos que allí se encuentran".
Por ello, el presidente de Ucrania ha anunciado que dará orden a su servicio de Inteligencia para que comparta con los aliados del país "la información en torno a esta nueva asistencia de Rusia al régimen iraní".
Kazajistán propone a Putin que detenga la invasión de Ucrania
El presidente de Kazajistán, Kassim Jomart Tokayev, ha pedido este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "deje en suspenso" la invasión de Ucrania y vuelva a la mesa de negociaciones basadas en el borrador de Estambul de mayo del año pasado, una propuesta negociada por Estados Unidos, nunca terminada y cuyos términos fueron rechazados por Kiev.
"Quizás sea hora de dejar este conflicto en suspenso y retomar la fórmula de Estambul 2.0, ya que allí se han logrado resultados significativos. Naturalmente, con las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia, podemos seguir avanzando hacia la tan anhelada paz", ha afirmado el presidente kazajo en la ciudad rusa de Omsk, en el marco del Foro de Cooperación Interregional entre ambos países y en presencia de Putin.
El presidente kazajo ha llamado a, como mínimo, paralizar el conflicto porque "lo que está sucediendo beneficia y complace tanto a los adversarios de Rusia como a los de Ucrania", y, en un repaso general, ha comentado que la propia naturaleza de la guerra "no está del todo clara".
Once muertos, incluidos 4 niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia
Once personas, entre ellas cuatro niños, murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según informaron este sábado las autoridades locales.
"Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo", escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski.
Agregó que el ataque dejó ocho muertos y 14 heridos, entre los cuales también hay menores.
Kiev reivindica varios ataques de larga distancia
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado atacar con éxito objetivos en Rusia situados, entre otros puntos, en Kirov, a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y Ekaterimburgo, a unos 1.740 kilómetros de la capital rusa, informó este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Nuestras Fuerzas Armadas golpearon objetivos en regiones de Rusia que están trabajando en el apoyo a la guerra", indicó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.
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