Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército jordano asegura haber interceptado un dron en una zona fronteriza con Irak

El Ejército jordano aseguró este martes haber interceptado un dron en una zona desértica fronteriza con Irak, un día después de que Arabia Saudí acusara a milicias iraquíes alineadas con Irán de atacar sus instalaciones petroleras.

"La Real Fuerza Aérea Jordana, en el marco de sus operaciones de vigilancia y seguimiento, interceptó un dron que había violado el espacio aéreo jordano la madrugada del martes", afirmó un comunicado castrense, sin precisar si hubo víctimas o daños materiales.