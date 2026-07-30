Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado en la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques perpetrados contra la zona de Krivói Rog, ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, situada en el centro del país, dejando un saldo de al menos seis víctimas mortales, dos de ellas menores de edad, así como de ocho heridos.

"En un pueblo a las afueras de Krivói Rog, como consecuencia del impacto directo de un misil balístico lanzado desde Vorónezh contra una vivienda particular en la que vivía una familia numerosa, fallecieron dos niñas de cinco y 12 años, y cuatro adultos", según ha indicado en redes sociales el jefe de la administración militar regional ucraniana, Oleksandr Vilkul.

A su vez, la autoridad ucraniana ha lamentado que otras ocho personas han resultado heridas por causa de los referidos ataques. Entre ellas, ha agregado, se encuentran dos niños de seis y 15 años de edad.

Con todo, Vilkul a advertido que el número de víctimas podría aumentar, dado que las labores de rescate de emergencia siguen en marcha y se está excavando entre los escombros.

"No puede haber perdón para los crímenes de guerra de los ocupantes rusos... Nos vengaremos", ha zanjado la autoridad en su mensaje en redes con relación a esta noche que ha calificado de "negra".

Horas antes, Zelenski ha alertado de que, según un informe de las Fuerzas Aéreas ucranianas, los rusos estaban preparando un ataque "a gran escala" con una "alta probabilidad" de que pudiera ser perpetrado en la noche de este miércoles al jueves.

"Es importante que nuestros socios comprendan plenamente lo que está sucediendo y que la protección de vidas humanas depende directamente de su disposición --o falta de ella-- a ayudarnos con misiles de defensa aérea", ha sostenido el mandatario ucraniano, quien ha hecho referencia explícita a Estados Unidos como país que dispone de misiles Patriot.

Esta misma semana, a propósito de su reunión con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, Zelenski ha pedido a su par estadounidense un paquete de emergencia con misiles Patriot para defender la infraestructura energética ucraniana ante la previsible ola de ataques que Rusia lanzará durante el próximo invierno.

Noticias relacionadas

El objetivo es obtener al menos 300 de estos misiles interceptores para el invierno, época del año en la que Rusia incide sus ataques sobre la infraestructura energética, debido a la alarmante escasez de estos interceptores balísticos, que ya hizo casi imposible repeler la última oleada de ataques sobre Kiev.