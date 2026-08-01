Quince meses en prisión
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, abandona la cárcel al declararse inconstitucional el juicio en su contra
Humala había sido acusado de lavados de activos durante la campaña electoral que lo llevó al poder en 2011
El expresidente peruano Ollanta Humala abandonó en la noche de este viernes el penal de Barbadillo después de pasar 15 meses detrás de las rejas. El Tercer Juzgado Penal lo había condenado a 15 años de prisión en abril del 2025 por lavado de activos en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista Peruano. Su esposa, Nadine Heredia, evitó el cumplimiento de la sentencia con un asilo en Brasil. Las piruetas de la justicia son conocidas en el país andino y suelen acompañar los vientos de los cambios políticos. El Tribunal Constitucional consideró que el proceso contra el hombre que gobernó entre 2011 y 2016 al derrotar en las urnas a Keiko Fujimori, carecía de validez al aplicarle retroactivamente una figura penal que no existía al momento en que habrían sucedido los hechos que se le imputaron. Ese mismo criterio se había aplicado meses atrás en una causa similar contra la actual mandataria, quien no pasó por alto el contenido del dictamen. "Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería en todo caso que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión", dijo Fujimori al enterarse de la novedad. "Vivimos en un Estado de derecho y cuando se vive en un Estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste manifestó". Recordó a su vez que ocho años atrás tuvo que enfrentar una resolución judicial "dolorosísima" similar que pudo revertir gracias a la acción de sus abogados.
Humala salió de la cárcel destinada a exj efes de Estado y donde se encuentra Alejandro Toledo y en su momento ocupó una celda Alberto Fujimori, acompañado de su abogado Julio Espinoza. "Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial", dijo y negó haber cometido el delito por el que fue "secuestrado por el Estado". Y añadió: "nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil"
Wilfredo Pedraza, otro de los letrados de Humala, deslizó la posibilidad de que su cliente reclame una indemnización al Estado peruano debido a que fue encarcelado. "Cuando hay error judicial, cuando hay arbitrariedad de funcionarios públicos, lo que corresponde es que se indemnice, pero eso le corresponderá evaluar al expresidente y a las demás personas (involucradas en el caso)". señaló el letrado a los medios de comunicación tras llegar al centro penitenciario.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El barrio de Zaragoza que doblará su población en los próximos años: desbloqueo definitivo al proyecto para construir más de 1.200 viviendas por 23,7 millones
- Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: 'Tenemos un centro del campo de máximo nivel, pero Monzón será jugador del primer equipo más pronto que tarde
- Ni Cambrils ni Salou: este es el municipio de Tarragona que conquista a los aragoneses con sus más de 30 playas y calas
- Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura
- El bar de Zaragoza en el que la noche nunca termina celebra su aniversario con conciertos gratis: 'Cumplimos 30 años de guardia e insomnio
- ¿Dónde estaba el paseo de los Plátanos de Zaragoza? Así era hace 70 años una de las zonas más chic de la ciudad
- Costco abre un nuevo espacio en el centro de Zaragoza: ubicación y regalos
- El líder del Real Zaragoza: Ander es otro rollo