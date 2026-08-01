Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no tiene claro si permitirá a Ucrania fabricar misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pese a que habría dado su visto bueno a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Trump accedió a compartir la tecnología de los misiles para permitir que Ucrania los fabricara hace apenas un mes. "Les daremos el derecho a fabricar los Patriots", declaró tras una reunión con el presidente ucraniano al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Sin embargo, durante una reunión con su gabinete celebrada esta semana en el retiro presidencial de Camp David, a las afueras de Washington, el republicano se mostró cauteloso al respecto y afirmó que se trataría de "un paso muy importante".

"Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología. Y no creo que esto llegue a suceder. Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra", dijo a la prensa.

Dependencia de EEUU

Este giro de postura deja al descubierto a Kiev, que durante el último año ha presionado para obtener más misiles interceptores y también la capacidad de fabricar los suyos propios, en un contexto de escasez mundial agravada por el elevado número de misiles Patriot y Tomahawk utilizados por Washington en su enfrentamiento con Irán.

En línea con su postura voluble de respecto a la guerra en Ucrania, Trump retracta así de lo anunciado tras la reunión que mantuvo el pasado martes en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano y tras la cual Zelenski afirmó que había recibido el aval del republicano para que Ucrania fabrique por sí misma esos proyectiles.

Noticias relacionadas

El Ejército ucraniano depende de Estados Unidos para el suministro de interceptores para las baterías Patriot, que permiten derribar misiles balísticos rusos.