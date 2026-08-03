Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El brent se hunde más del 7 %, hasta los 83 dólares

El precio del barril de brent para entrega en octubre se hunde más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende el 7,46 %, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, subió el 1,22 %, hasta 90,12 dólares.

Este lunes, los futuros del crudo, que han cambiado de referencia a octubre, bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.