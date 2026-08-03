Guerra en Oriente Medio
Trump tiene previsto reanudar las conversaciones con Irán de forma inminente
El presidente de EEUU asegura que ha abortado un ataque masivo contra la República Islámica en favor de las negociaciones
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán la tarde del lunes tras hablar de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica al comprometerse a la reapertura del estrecho de Ormuz.
"Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza mañana por la tarde", indicó el domingo el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Air Force One desde la base militar de Andrews, próxima Washington DC.
Al hilo, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a incidir en el supuesto ataque contra Irán que habría quedado suspendido, vinculando dicha decisión con las negociaciones con Teherán. "Me lo pidieron Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán", detalló Trump, antes de puntualizar que el ataque abortado hubiera tenido lugar en torno a medianoche de este lunes y que "habría sido un ataque masivo".
Visos de acuerdo
A renglón seguido, el presidente estadounidense aseguró que "la razón por la que pidieron" la suspensión del ataque "es que creen que hay un acuerdo". "Hay un acuerdo sobre Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán", subrayó.
Sus palabras han llegado tras declarar el sábado que habría accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que éste y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras haberse alcanzado un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien también amenazó con implementar una capacidad de respuesta militar "nunca vista" desde 1945.
De cualquier modo, responsables políticos y militares iraníes han salido este domingo a desmentir tal mensaje asegurando que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre el estratégico paso.
"Simplemente es falso", según fuentes del equipo negociador iraní a la agencia semioficial del país Fars, que también recibió el desmentido de responsables militares bajo el anonimato. "Mientras continúen los actos hostiles y maliciosos de Estados Unidos, el estrecho seguirá cerrado", han añadido.
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