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Los Ventisiete se reúnen este martes para dar apoyo a España y coordinar esfuerzos diplomáticos tras la crisis de Ceuta

Según fuentes diplomáticas, los europeos valoran los esfuerzos de las autoridades españolas para controlar la situación

Migrantes que permanecían en Ceuta regresan a Marruecos a través del paso fronterizo del Tarajal durante la madrugada

Migrantes que permanecían en Ceuta regresan a Marruecos a través del paso fronterizo del Tarajal durante la madrugada / SAMUEL VEGA / DPA / EUROPA PRESS

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Beatriz Ríos

Bruselas

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen este martes por videoconferencia para expresar su apoyo a España tras la crisis de la pasada semana en Ceuta, cuando miles de personas cruzaron la frontera con Marruecos de manera irregular, y coordinar los esfuerzos diplomáticos necesarios para garantizar la protección de las fronteras, según han explicado fuentes diplomáticas.

La crisis en Ceuta ha derivado en una crisis diplomática. La entrada de unas 60.000 personas desde Marruecos a España llevó a varios países de la UE a anunciar controles en sus fronteras internas. 22 de los 27 Estados miembros hicieron pública una carta con más críticas a las políticas migratorias españolas que señales de apoyo al gobierno ante la crisis. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes del bloque pidieron una reunión para abordar la situación.

Este lunes, los embajadores de los países europeos se han citado para prepararla. El tono ha cambiado notablemente desde la publicación de la carta el sábado. Según fuentes diplomáticas, la información con la que trabajan las autoridades españolas y comunitarias apunta a que la mayoría de las personas que cruzaron ha regresado a territorio marroquí. Además, ninguna ha llegado a la península, lo que hace imposible que lleguen a otros países del bloque.

Solidaridad y coordinación

El análisis de los Veintisiete, según las mismas fuentes, es que la situación se ha puesto rápidamente bajo control y destacan, de hecho, los esfuerzos de las autoridades españolas para lograrlo. Por eso, el objetivo de la reunión de este martes será sobre todo enviar un mensaje de solidaridad a España y coordinar los esfuerzos diplomáticos necesarios para garantizar la protección de las fronteras externas de la UE.

Está previsto que los ministros se reúnan durante la mañana del martes. En esa reunión, organizada por la presidencia irlandesa del Consejo, estarán también representantes de los países que forman parte de la zona Schengen pero no de la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También participarán el servicio diplomático de la UE, la agencia de control de fronteras Frontex, la agencia europea de asilo y Europol.

Una respuesta común

En una carta a Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado este lunes el trabajo del Gobierno español para gestionar la crisis. "Les felicito por la rapidez con la que han gestionado la devolución de quienes entraron ilegalmente desde Marruecos a Ceuta", ha dicho la alemana, en referencia a la labor de las autoridades españolas y marroquíes.

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En la misiva, Von der Leyen ha hablado de la migración como "un reto europeo que requiere una respuesta europea". La presidenta ha asegurado que "la solidaridad es fundamental" y que Bruselas ha ofrecido al Gobierno apoyo tanto operativo como financiero para hacer frente a la crisis. La agencia Frontex también está lista para intervenir

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