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Crisis migratoria

Von der Leyen elogia la gestión española y marroquí de la crisis en Ceuta y pide respuesta común de la UE

La presidenta de la Comisión Europea avala las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente

Archivo - La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas

Archivo - La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en Bruselas / DATI BENDO - Archivo

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Redacción

Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió este lunes la gestión "eficiente y eficaz" de la última crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades de España y Marruecos, e insistió en dar una "respuesta europea común", unida y solidaria.

"Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa", dijo Von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón ha incoado diligencias previas sobre la entrada masiva de migrantes de Ceuta a raíz de una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, que ve en lo ocurrido la posible existencia de delitos contra la paz y la independencia del Estado.

En un auto con fecha del pasado viernes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la magistrada señala que, no obstante, aún debe resolver sobre si la Audiencia Penal es competente penalmente para investigar los hechos. Para fundamentarlo, se ha dirigido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para que emita informe "acerca de la entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes del territorio marroquí".

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También quiere saber "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello", añade la resolución. La denuncia también apunta posibles delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

Fuente: El Periódico

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