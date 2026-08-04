Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski advierte de que Rusia planea interferir en las próximas elecciones de los aliados de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes de las supuestas intenciones del Kremlin de interferir en las próximas elecciones que se van a celebrar en varios países aliados de Ucrania.

"Rusia nunca pierde la oportunidad de interferir en las elecciones a través de influencia híbrida, medidas financieras o desestabilización porque ese es su objetivo. Todos comprendemos las amenazas que esto supone", ha señalado Zelenski durante un encuentro en Kiev con embajadores ucranianos.

Zelenski ha explicado que las elecciones que se van a celebrar durante los próximos meses en lugares como Francia, Alemania, Estados Unidos o Israel son de "gran importancia", también para Ucrania, puesto que pueden suponer mucho cambios, de ahí ese supuesto interés por Rusia en inmiscuirse.