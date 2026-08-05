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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Netanyahu asegura que Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí (FDI) no se replegará en la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista palestino Hamás se haya desarmado en su totalidad.
"Me mantengo firme en nuestros intereses de seguridad. No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado", dijo Netanyahu en un vídeo publicado en las últimas horas en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook.
Se trata de las primeras declaraciones del primer ministro israelí después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la semana pasada que había alcanzado un acuerdo "histórico" con Hamás para su desarme total, que fue confirmado después, pero con matices, por el grupo islamista.
Irán califica como positivas las negociaciones con Omán sobre la navegación en Ormuz
Irán afirmó que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de forma positiva, tanto a nivel técnico como político, y aseguró que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por esa estratégica vía.
"Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político. Irán trabaja en cooperación con Omán para elaborar los mecanismos necesarios que regulen la futura gestión del tránsito marítimo en este estratégico paso", declaró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, la noche del martes.
Bagaei explicó que las conversaciones, mantenidas entre los dos países ribereños del estrecho, se centran en definir rutas seguras de entrada y salida para los buques que garanticen tanto los derechos soberanos como las necesidades de seguridad nacional de Irán y Omán.
EEUU ha agotado casi el 80% de su sistema antimisiles
El Ejército de Estados Unidos ha agotado casi el 80% de sus interceptores para un sistema clave de defensa antimisiles, según hizo público este martes la cadena CNN. Además, altos mandos militares estadounidenses advirtieron que las reservas de municiones del Pentágono son "peligrosamente bajas", según "múltiples fuentes" a las que cita el mismo medio.
Rubio dice que Ormuz está abierto
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que "los barcos están transitando" por el estrecho de Ormuz y que existen unas negociaciones entre Irán y Omán en las que Washington está implicado. "Creo que existe un proceso de diálogo y negociación entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más buques puedan transitar con seguridad a corto plazo, mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización", manifestó Rubio durante un encuentro en Washington con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.
Tres colonias judías en Gaza
Mientras Israel se anexiona de facto amplias extensiones de Cisjordania sin que el mundo diga nada, destruyendo por el camino cualquier opción para levantar un día ese Estado palestino nonato en el que Europa y Estados Unidos han invertido miles de millones de euros desde los años 90, su Gobierno ultima la planificación para establecer colonias judías en Gaza. Lea aquí la noticia completa.
La ONU pide a Israel que respete las órdenes de CIJ
La ONU pidió este martes a Israel que respete las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante el aumento de reportes que denuncian que está eliminando pruebas en Gaza necesarias para el caso por genocidio. Así lo explicó el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria tras ser preguntado por un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos que afirma que Israel está demoliendo y retirando escombros de barrios e instalaciones civiles.
Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones
Israel y el Líbano han iniciado este martes en Roma la séptima ronda de negociaciones, bajo el auspicio de Estados Unidos, que debe conducir al restablecimiento de la paz total y la retirada de las tropas israelíes en el sur del territorio. Las delegaciones de ambos países se han reunido en la Embajada de EEUU en la capital italiana, y está previsto que las conversaciones se alarguen hasta el jueves. Lea aquí la noticia completa.
Gaza oficia un funeral masivo
Cientos de personas en la Franja de Gaza han despedido este martes a 112 víctimas mortales de dos familias gazatíes en uno de los funerales más multitudinarios desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. Los cuerpos fueron recuperados de un mismo sitio tras los ataques aéreos que tuvieron como objetivo varios bloques residenciales en el barrio de Al Sabra de la ciudad de Gaza en noviembre de 2023. Pertenecen en su totalidad a las familias Abu Sharia y Al Hasayna.
El Gobierno libanés critica que fue Hizbulá quien dio "pretextos" de guerra a Israel
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, respondió este martes a las críticas de Hizbulá por la participación de su Gobierno en una nueva ronda de conversaciones con Israel, y afirmó que fueron las "inútiles aventuras bélicas" del grupo chií las que dieron al Estado judío los "pretextos" para atacar el Líbano. "Lo cierto es que la mayor ayuda a Israel provino de aquel que escogió al Líbano para inútiles aventuras bélicas de 'apoyo' y le dio pretextos para atacar nuestro país, pisotear su soberanía, destruir sus ciudades y pueblos, matar a su gente y desplazar a cientos de miles", dijo Salam en su cuenta de X.
El hospital pediátrico de Gaza podría cerrar en horas por falta de electricidad
El único hospital pediátrico operativo en el norte de la Franja de Gaza podría verse obligado a cerrar "en cuestión de horas" debido a la falta de electricidad, ante el veto israelí a la entrada de combustible que usan los generadores, poniendo en peligro la vida de los bebés en incubadoras. "Tenemos un problema muy grave y crítico y no es la falta de medicamentos, ni de personal médico, ni de equipos. Estamos hablando de algo básico: la electricidad", dice a EFE el pediatra Samer Lubad, al frente de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Benéfico Amigos de los Pacientes, en la ciudad de Gaza.
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