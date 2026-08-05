Las redes sociales de Marruecos vuelven a llenarse de mensajes sobre una entrada masiva a Ceuta

Tras la llegada de decenas de miles de personas a la frontera de Marruecos con Ceuta, que ha dejado hasta el momento cerca de un centenar de muertos según estimaciones oficiales, las redes sociales en el país magrebí se han vuelto a llenar de mensajes sobre una nueva movilización hacia la ciudad española el próximo 15 de agosto, festivo en España.

Los mensajes se propagan fundamentalmente en Facebook, Instagram o TikTok, con lemas como 15/08 o "al-hajma" (la ofensiva, la embestida), con la fronteriza Fnideq (Castillejos) como punto de partida. "Nos vemos allí todos", convocan mensajes que reproducen dibujos con la bandera de España, relojes de arena y olas o nadadores. "¿Quién va el día 15?", "¿Hay alguna novedad sobre el 15 de agosto?" o "El camino hacia Ceuta" se repiten a través de las redes.

A los llamamientos para un nuevo intento de cruzar a nado hacia Ceuta se suman convocatorias para movilizaciones en distintas ciudades del país el próximo domingo, día 9 de agosto, con un supuesto carácter reivindicativo. "Nuestra cita es el domingo 9 de agosto", rezan publicaciones en Instagram.

El Ministerio del Interior marroquí no respondió este martes a las consultas de Efe sobre los llamamientos que se multiplican en las redes.

Acción coordinada y decenas de muertos

"En Facebook se convoca, en Instagram lo anuncian y en WhatsApp se organizan", subraya el medio de verificación español Maldita.es, que rescata mensajes como "Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra".

La mayor crisis migratoria entre Marruecos y España se gestó desde principios de la pasada semana, pero estalló entre jueves y viernes, cuando decenas de miles de personas -al menos 70.000 según estimaciones oficiales- cruzaron desde Fnideq a Ceuta a nado.

La avalancha provocó una tragedia en la que han muerto 75 personas contabilizadas en el lado español y 11 en territorio marroquí según las autoridades del país magrebí. Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras cifra en 63 los cadáveres encontrados en el aguas marroquíes tras la entrada masiva de migrantes en la frontera con Ceuta.

Las redes jugaron un papel fundamental como efecto llamada para esta movilización sin precedentes, con mensajes como "la puerta de Ceuta está abierta", "hoy es el día" o "Venid", que llevaron a creer a decenas de miles de personas que el cruce a España estaba abierto y podrían quedarse en territorio español. El bulo se reforzó con publicaciones audiovisuales que mostraban cómo miles de migrantes entraban por los controles fronterizos.

Comunicado de Rabat

Tras cuatro días de silencio de las autoridades marroquíes, y cuando ya se hablaba de decenas de muertos, el Ministerio del Interior indicó en la noche del domingo en un comunicado que la desinformación fue uno de los factores superpuestos de esta crisis migratoria.

Un reciente estudio del marroquí Observatorio del Norte de Derechos Humanos, basado en una encuesta a 500 jóvenes de la región de Tánger, Tetuán y Alhucemas (norte de Marruecos), concluye que el 81% considera que los contenidos sobre migración difundidos en las redes presentan esta vía como una solución para mejorar sus condiciones de vida.

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Además, el 78,4% de los encuestados afirma que los jóvenes encuentran con facilidad publicaciones que fomentan la migración irregular, mientras que el 74,2% asegura seguir páginas que ofrecen información o ayudan a planificar este tipo de desplazamientos.

Fuente: El Periódico