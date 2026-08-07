Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Turquía confirma la firma en Yeda de un acuerdo de defensa con Arabia Saudí y Pakistán

El Gobierno turco confirmó que el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, viajó este viernes a Yeda (Arabia Saudí) con la intención de firmar un acuerdo trilateral de defensa entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán.

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Turquía confirmó el viernes al mediodía la llegada de Erdogan a Arabia Saudí e indicó que el mandatario se reunirá con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Además, señaló que "Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmarán este viernes un acuerdo trilateral de defensa en Arabia Saudí".