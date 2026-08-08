Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones

La Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado este sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz para por que el Gobierno de Estados Unidos acepte sus condiciones y no por las negociaciones que Irán viene manteniendo con Omán.

"Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz", ha zanjado el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim.