Japón se adapta al 'kokushobi': neveras para humanos, pantalones cortos y nuevos cultivos frente a las altas temperaturas

Al idioma japonés lo había atropellado el cambio climático. Su Agencia Meteorológica habla de natsubi o días de verano si se superan los 25 grados, de manatsubi o días de verdadero verano por encima de los 30 grados y de moshobi o días de extremo calor cuando el mercurio trepa hasta los 35 grados. El umbral de los 40 grados necesitaba urgentemente su neologismo después de pasar de excentricidad a nueva normalidad y las autoridades se pusieron a ello. En febrero convocaron una encuesta nacional para que el pueblo eligiera entre las 13 opciones y, medio millón de votos después, kokushobi o día de calor cruel ingresó en el diccionario.

Este martes padeció Japón su primer kokushobi oficial. Tres ciudades en las prefecturas de Gifu y Aichi superaron los 40 grados mientras 278 de las 914 estaciones meteorológicas registraban temperaturas por encima de los 35 grados. Las autoridades activaron las alertas por golpe de calor en 41 de las 47 prefecturas y recomendaron el aire acondicionado, beber mucha agua, consumir sal y evitar las actividades en el exterior. Casi 300 personas de entre 3 y 103 años fueron ingresadas en hospitales sólo en Tokyo, según el Departamento de Bomberos. El tsunami de calor había dejado 14 muertos la semana anterior en todo el país y las autoridades advirtieron de que lo peor estaba por llegar. "No es una exageración calificar este calor extremo como un desastre cuando muchos tienen que ser conducidos urgentemente al hospital o mueren", dijo la agencia meteorológica.

Un repartidor de la empresa Sagawa, con una chaqueta con ventilador para refrescarse durante la jornada laboral, en una calle de Tokio. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

El aire acondicionado ha pasado de lujo a imprescindible y se han disparado las ventas de pañuelos húmedos, ventiladores de mano y sombrillas contra el calor y los rayos ultravioleta. La industria nacional ha ocupado este verano las portadas con un artefacto inédito en el mundo que anuncia la distopía climática. Son las llamadas "neveras para humanos": habitáculos de acero y cristal, refrigerados a 15 grados y del tamaño aproximado de las ubicuas máquinas expendedoras en Japón, que permiten disfrutar a una persona sentada de los chorros de aire frío en su cabeza, cuello, hombros y espalda. Serán instaladas como refugio para los trabajadores al aire libre y bastan 10 minutos para aliviar los síntomas de una insolación. Mucho más eficaz y rápido, aseguran sus fabricantes, que el aire acondicionado. Ya están a la venta por 1,5 millones de yenes, poco más de 8.000 euros.

Adiós al uniforme del oficinista

Las temperaturas han acabado con el rígido uniforme del oficinista que durante décadas fuera tan icónico del país como el monte Fuji. Detrás está Yuriko Koike. Años atrás, como ministra de Medio Ambiente, ya animó a relajarlo durante la canícula. La ayudó el entonces primer ministro, Junichiro Koizumi, quien solía aparecer en actos oficiales en manga corta y sin americana ni corbata. Influye no sólo la comodidad sino la economía porque reduce las elefantiásicas facturas de aire acondicionado en un país que importa el 90% de la energía fósil. Iniciativas como esa explican que el consumo energético per cápita en Japón sea la mitad del estadounidense. Koike ha profundizado en su campaña, ahora ya como gobernadora de Tokio, estimulando el uso de camisetas, polos, zapatillas y pantalones cortos. Sólo faltan las chanclas para consignar la completa voladura de la etiqueta tradicional y la deriva no contenta a todos. En el centro de la polémica están esas canillas hirsutas: según una encuesta reciente, el 53% de los japoneses están en contra. El porcentaje es aún mayor entre las mujeres y en internet se ha acuñado el neologismo sunehara para describir el disgusto que causan las piernas peludas de sus colegas. Una clínica ha revelado que algunos hombres ya piden la depilación láser de sus piernas.

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Una mujer se cubre con un paraguas para protegerse del sol en Tokio, el pasado 30 de julio. / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Un país orgulloso de sus tradiciones milenarias ve cómo el cambio climático cataliza los cambios. No sólo en el vocabulario y la vestimenta, también en la agricultura. La calidad del arroz se ha resentido y ahora se priorizan variedades más tolerantes al calor. También han aumentado las plantaciones de aguacates y otros productos más habituales de zonas más cálidas. Las perspectivas son sombrías. Se espera que las 1.300 muertes anuales por calor se doblen en 2030 y, según un estudio de la Universidad de Waseda, serán imposibles los deportes escolares al aire libre en 2060 sin una drástica reducción de las emisiones de gas invernadero.