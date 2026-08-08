Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado personal del presidente Donald Trump, ya es oficialmente el fiscal general de Estados Unidos. Blanche, que ejercía el cargo de forma interina desde el pasado 2 de abril tras la destitución de Pam Bondi, fue confirmado este sábado en una votación en el Senado en la que una mayoría de representantes republicanos desestimaron las preocupaciones de los demócratas sobre una posible politización del Departamento de Justicia.

"Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia", escribió Blanche en la red social X tras la votación, en la que logró 50 votos a favor frente a 49 en contra. Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se sumaron a los demócratas y votaron en contra.

El flamante fiscal general representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de que el magnate neoyorquino fuera reelegido por segunda vez.

Los demócratas se opusieron al nombramiento de Blanche desde el primer momento y acusaron a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. "Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo", dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado. "El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente", señaló.

El principal escollo

Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche era su intento de crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial. Era probable que ese fondo incluyera a los partidarios de Trump que participaron en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 en un intento de insurrección para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Otro tema polémico fue una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Finalmente, Blanche logró desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir una orden que eliminaba el llamado fondo contra la "instrumentalización política" de la justicia. También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.

Gestión polémica

Desde su llegada a la fiscalía general, el aliado de Trump ha estado estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de "represalias" de Trump contra sus adversarios. Asimismo, ha sido objeto de críticas por parte de víctimas de Jeffrey Epstein por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual, en otro tiempo estrecho amigo de Trump.

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Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos realizados para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels. También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: uno por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y otro por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Ambos casos fueron desestimados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.