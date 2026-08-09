El Gobierno de Meloni tacha de "inaceptable e incomprensible" la reacción de España de imponer controles a los viajeros procedentes de Italia

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, cree que la reacción de España de introducir controles en las fronteras en respuesta a los impuestos por Italia tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, es "incomprensible y totalmente inaceptable".

"Suspendimos el espacio Schengen, como exigen los Tratados, porque ocurrió algo extraordinario en Ceuta", afirmó Tajani en una entrevista publicada este domingo en el diario La Stampa. "Incluso hoy, el alcalde (de Ceuta, Juan Jesús) Vivas afirma que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen allí. Y miles son africanos subsaharianos que no pueden ser repatriados. Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España", afirmó Tajani, a pesar de que el Gobierno ceutí ha rebajado la cifra de personas que permanecen allí a entre 3.000 y 5.000.

Tajani reiteró que se tomó la decisión ya que según "los servicios de inteligencia españoles, existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto, y no levantar la medida es una precaución". "Esperamos poder levantar la suspensión pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido. Es (Pedro) Sánchez quien ha dramatizado", aseveró el ministro y líder de Forza Italia.

Al ser preguntado si la "medida es simbólica" ya que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, el también vicepresidente del Gobierno italiano afirmó que España sí está en ese espacio y que "el riesgo, como también señala la prensa española, reside en los movimientos migratorios de personas no marroquíes". "¿Adónde van tras llegar a España? Italia, como destino, es el país más expuesto. No somos Alemania ni Noruega", indicó.

"Es necesario poner orden: no estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras. Y no cabe duda de que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone una amenaza yihadista. La propia Policía española ha detenido a individuos sospechosos", agregó el jefe de la diplomacia italiana.

Castigo al turismo

El ministro lamentó de nuevo la decisión de España, al opinar que "no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo".

Tajani reiteró sus críticas a la regularización de migrantes llevada a cabo en los últimos meses en España, al opinar que "transmite un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos", y aseguró que esa "preocupación es compartida por toda Europa".

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Ante la pregunta de si ante una crisis, no debería activarse el principio de solidaridad europea, Tajani señaló: "Defender nuestras fronteras no significa poner en riesgo a Europa, algo que ocurre con la acogida indiscriminada".