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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad.

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad. / ALAA BADARNEH / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

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