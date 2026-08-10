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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Irán niega negociaciones con EEUU
Irán insistió este lunes en que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, aunque reconoció que continúa el intercambio de mensajes a través de intermediarios, y afirmó que sus conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación y no implican la reapertura de la estratégica vía marítima. "Ya lo he dicho anteriormente y creo que el señor (ministro de Exteriores, Abás) Araqchí también se refirió exactamente a este asunto ayer: no tenemos negociaciones con Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, en una rueda de prensa.
Tres colonias en Jerusalén Este
La ONG israelí Ir Amim denunció este lunes que Israel ha acelerado en las últimas semanas el desarrollo de tres asentamientos en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado), algo que el grupo atribuye a la inminencia de las elecciones parlamentarias. "Se han desarrollado tres importantes proyectos de asentamiento en Jerusalén Este en el último mes, incluyendo el nuevo asentamiento en Um Tuba, un nuevo enclave de asentamiento en Um Lison y una importante expansión de Gilo", afirma en un comunicado.
Habla el ministro israelí de Seguridad Nacional
El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha celebrado este lunes la "dolorosa bofetada" que han recibido los que creyeron que Israel confiaría su seguridad a acuerdos y garantías planteados por terceros, después de que en la víspera el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazara el plan de paz para Gaza. "Quien pensó que podríamos confiar la seguridad de nuestros hijos a acuerdos y garantías de nuestro entorno, recibió esta mañana una bofetada dolorosa", ha escrito en redes sociales el ministro de Seguridad, quien solo percibe "mentira y engaño" en esta propuesta de paz presentada por el presidente Donald Trump.
El excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai pasa a líderar la cúpula de seguridad de Irán
El excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai se ha convertido en el jefe del máximo órgano de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad, en el que ejercerá ahora como secretario y representante del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei.
Rezaei, de 71 años, se convierte en el enlace principal entre el Ejército, el Gobierno y el estamento clerical que dirige el país, tras haber ocupado puestos de enorme importancia dentro del organigrama político iraní durante su larga carrera: además de comandar a la todopoderosa Guardia Revolucionaria, ha sido vicepresidente para Asuntos Económicos o secretario del Consejo del Discernimiento, un enlace entre el Parlamento y el Consejo de los Guardianes, encargado de vetar a los candidatos presidenciales o a los miembros de la Asamblea de Expertos que acaban eligiendo al líder supremo.
La Junta de Paz pide a Netanyahu que confíe en sus mecanismos de verificación para desarmar a Hamás
La Junta de Paz para Gaza ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que vuelva a declarar su respaldo al plan de paz concebido por Estados Unidos y que confíe en los mecanismos de verificación que lleva asociados para garantizar el desarme de las milicias de Hamás.
Netanyahu ha declarado esta mañana que su distanciamiento del plan se debe a que ve imposible que existan garantías suficientes para confirmar que Hamás ha realizado un desarme "completo" antes de ordenar la retirada de sus militares de la amplia porción que ocupan de la Franja de Gaza.
El director general de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, ha hablado con el Canal 12 de la televisión israelí para reclamar a Netanyahu un ejercicio de confianza. "Nadie está obligado a hacer nada, y mucho menos Israel, antes de que tengamos medidas verificadas sobre el terreno", ha explicado Mladenov.
Trump dice que ya solo negocia "a medias" con Irán mientras espera a que Teherán se desgaste por las sanciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado este domingo, en medio de las atascadas conversaciones con Irán, que ahora mismo solo está "negociando a medias" con la República Islámica y su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones.
Trump ha concedido una breve entrevista al portal Axios después de que, este pasado sábado, el Consejo de Seguridad de Irán estipulara como condiciones ineludibles para firmar la paz el cese inmediato de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en toda la región (incluidos Palestina y Líbano), levantamiento de las sanciones y del bloqueo perimetral norteamericano a las puertas de Ormuz e indemnizaciones por daños de guerra; una vuelta a la casilla de salida después de ciertos acercamientos durante las últimas semanas.
Exteriores condena el ataque de los hutíes en Arabia Saudí y urge a parar la violencia
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha condenado "con toda firmeza" los ataques terroristas hutíes contra territorio, infraestructura civil y buques mercantes del Reino de Arabia Saudín y ha urgido a poner fin a esa violencia.
"Nuestra más profunda solidaridad con el Gobierno y el pueblo saudí, y deseo de rápido restablecimiento a los heridos", ha escrito Exteriores en su cuenta de X.
Rebeldes hutíes de Yemen atacaron objetivos civiles en la región de Najrán, en el sur de Arabia Saudí, en una intervención que dejó al menos once heridos, incluidos mujeres y niños.
El Ejército israelí continúa bombardeando sur del Líbano pese a avances en las negociaciones
El Ejército israelí continuó bombardeando con artillería varias localidades del sur del Líbano durante este domingo, pese a los avances en las conversaciones entre Beirut y Tel Aviv que terminaron el pasado jueves en Roma para el alto el fuego.
La Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó este domingo de que la zona comprendida entre las localidades de Mayfadoun y Zawtar al Sharqiya, ubicadas en el distrito meridional de Nabatieh, "está siendo objeto de bombardeos intermitentes de artillería".
Netanyahu rechaza la hoja de ruta que buscaba implementar el plan Trump en Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por su Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.
"Israel rechaza el documento de los 15 puntos. El Ejército de Defensa de Israel no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca un desarme real de Hamás y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", sentenció Netanyahu en un video mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.
Irán no ve posibilidades de reanudar las negociaciones hasta que EEUU ponga fin a sus violaciones
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones hasta que Washington ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento.
"Hasta que Estados Unidos no ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento y no subsane lo que ha violado, en nuestra opinión, no hay posibilidad de reanudar las negociaciones", ha explicado ante la prensa al ser preguntado por el estado de las negociaciones entre las partes.
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