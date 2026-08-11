Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaBanda aragonesa Vive LatinoEclipseCrimen Tauste
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad.

Soldados israelíes detienen a palestinos para un control de seguridad. / ALAA BADARNEH / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Tauste y Criminalística entra en la vivienda
  2. El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
  3. En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
  4. Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
  5. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  6. Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
  7. Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”
  8. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo

El Gobierno de Aragón se reunirá este jueves con el personal de INFOAR para abordar sus reivindicaciones

El Gobierno de Aragón se reunirá este jueves con el personal de INFOAR para abordar sus reivindicaciones

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 3.600 hectáreas y obliga a evacuar cinco pueblos

Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 3.600 hectáreas y obliga a evacuar cinco pueblos

Trump viajó desde Turquía con un avión señuelo ante la amenaza de Irán

Trump viajó desde Turquía con un avión señuelo ante la amenaza de Irán

El tiempo en Barbastro: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de agosto

El tiempo en Barbastro: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de agosto
Tracking Pixel Contents