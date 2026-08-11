Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán denuncia el "hábito" y la "adicción" de EEUU a imponer sanciones

El Ministerio de Exteriores iraní ha denunciado la política de sanciones de Estados Unidos como un "hábito" y una "adicción" que sus autoridades emplean para no hacer uso de la diplomacia y ha advertido de que Washington acabe con "sus últimas posiblidades de salir de forma menos humillante de una crisis que ellos mismos han provocado".

"Cada vez que Washington se muestra incapaz de recurrir a la diplomacia, se refugia en las sanciones; y cada vez que esas sanciones no dan resultado, simplemente aumenta la dosis. Esto ya no es una 'política', es un 'hábito'; y lo que es aún más peligroso, es una adicción que ha desplazado al propio pensamiento", ha advertido en redes sociales su portavoz, Esmaeil Baqaei.