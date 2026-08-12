Terremoto
Exteriores reduce a 75 los españoles en paradero desconocido en Colombia, sin constancia de heridos o fallecidos
Albares pide a los españoles que están en el país o a sus familiares que contacten con la Embajada o el Consulado General para informar de su estado
EP
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este miércoles que son 75 el número de ciudadanos españoles que no han podido localizar tras el terremoto de Colombia , sin constar tampoco heridos ni fallecidos nacionales.
El jefe de la diplomacia española detalló en un primer momento que su departamento tenía contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que estaban en paradero desconocido en Colombia tras el terremoto que sufrió el país este lunes. Hasta la fecha, el seísmo ha dejado al menos 181 muertos y 2.600 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
En un audio distribuido a los medios, Albares también ha anunciado que el Gobierno español, a través de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), va a movilizar "de manera inmediata" un primer paquete de un millón de euros "para atender las necesidades más básicas después del terremoto del pueblo hermano de Colombia".
En concreto, el ministro ha explicado que se va a financiar con esta cantidad tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, además del envío de medicamentos y el despliegue de personal sanitario.
Asimismo, Albares ha recordado que tanto la Embajada como el Consulado de España en Colombia "están plenamente operativos y movilizados", al tiempo que ha hecho un llamamiento "a todos los españoles y a sus familiares" que no se han puesto en contacto con los organismos dependientes del Ministerio de Exteriores.
Fuente: El Periódico
- Zaragoza estrenará un nuevo centro comercial tras el verano: estas son las marcas confirmadas hasta ahora
- Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
- Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Tauste y Criminalística entra en la vivienda
- Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”
- Enrique Bunbury, sobre la reunión de Héroes del Silencio: 'Parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían pronunciarse
- El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido
- Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada
- La comparación de la masa social del Real Zaragoza con el resto del fútbol español: fuera de categoría