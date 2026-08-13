Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta

Italia ha detenido a tres personas y ha devuelto a otras 21 a España desde la entrada en vigor de los controles a los pasajeros procedentes de puertos y aeropuertos españoles debido a la crisis migratoria en Ceuta. Unas cifras que ha confirmado el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, en una comparecencia este jueves en el Parlamento y con las que ha tratado de justificar la decisión de su Gobierno, la cual ha provocado fricciones en las relaciones bilaterales y la imposición de medidas recíprocas por parte de España.

"No se puede considerar lo que ha ocurrido en Ceuta como si fuera algo que no nos concierne. Cada entrada irregular por esas costas supone una vulnerabilidad para todo el espacio Schengen, lo que traslada el riesgo directamente al interior de nuestra Casa Común", ha asegurado Piantedosi. El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni considera que, a pesar de que la gran mayoría de las personas que entraron en el enclave español de forma irregular han sido devueltas a Marruecos, sigue existiendo un riesgo elevado para la seguridad nacional de Italia.

Entrada masiva

"Las propias autoridades españolas, en los días inmediatamente posteriores al estallido de la crisis, señalaron en fuentes abiertas la posibilidad de un nuevo intento de entrada masiva para el próximo 15 de agosto, circunstancia que confirma plenamente la persistencia de la alerta", ha señalado el ministro italiano, quien ha descartado levantar los controles antes de esa fecha, tal y como anunció el Gobierno del país transalpino la semana pasada pese al ultimátum lanzado por España.

El Ejecutivo italiano sostiene que algunas zonas de Marruecos, incluidas las cercanas a Ceuta, han sido históricamente objeto de "reclutamiento y radicalización" por parte de los yihadistas y ha recordado que unos 6.000 inmigrantes siguen en Ceuta (5.000, según las autoridades españolas). Algo que, a su parecer, justifica el mantenimiento de los controles a pesar de que el enclave español ya cuenta con un régimen específico dentro del espacio Schengen que establece chequeos de identidad en las salidas hacia la península.

Medida "proporcionada"

El ministro Piantedosi ha insistido en que estos controles en las fronteras interiores de la UE están dentro de la legalidad y ha recordado que han sido impuestos "cientos de veces" por los países europeos, incluida España, que habría recurrido a este mecanismo "entre 21 y 22 veces". El Ejecutivo de Meloni ha negado que la medida sea "una mera especulación política" contra España y ha recalcado que el único objetivo es la "protección de la seguridad nacional".

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Por el contrario, Italia considera que la decisión del Gobierno español de aplicar los mismos controles a los viajeros procedentes del país transalpino responde a "una lógica sustancial y exclusivamente de represalia que contrasta con la propia razón de ser" del principio europeo de solidaridad. Aún así, Piantedosi ha recordado que las revisiones de pasaportes recaen exclusivamente sobre ciudadanos de terceros países y no están afectando al flujo turístico, en un momento de máxima afluencia de visitantes.