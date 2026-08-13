Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaSupermercado DíaEclipseKarl Lagerfeld
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 265 la cifra de muertos y a más de 3.494 la de heridos en el seísmo

El sismo deja además 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

Ver galería

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto en Colombia. / Jean Arriaga / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 265 personas fallecidas en el país, 3.494 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará un nuevo centro comercial tras el verano: estas son las marcas confirmadas hasta ahora
  2. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  3. Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Tauste y Criminalística entra en la vivienda
  4. Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”
  5. Enrique Bunbury, sobre la reunión de Héroes del Silencio: 'Parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían pronunciarse
  6. El Real Zaragoza pasa al ataque: El club acentúa la ofensiva por un delantero y un mediapunta mientras Ibai perfila un once muy definido
  7. Adrián Liso jugará en el Mallorca: cesión con compra obligatoria y alrededor de 3 millones para el Real Zaragoza a final de temporada
  8. La comparación de la masa social del Real Zaragoza con el resto del fútbol español: fuera de categoría

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto

El tiempo en Teruel: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de agosto
Tracking Pixel Contents