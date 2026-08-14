Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora incendio La Peña (Huesca)Restaurante Carcas Casa PedroITV AragónPrevia Real ZaragozaPeligro monasterio San Juan de la PeñaPlanes Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. Quién está detrás del impulso al nuevo centro comercial entre Zaragoza y Utebo: de un Decathlon en Castellón al Mercadona de Tudela
  3. El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Liso, que ya está en Palma: más dinero para el Real Zaragoza
  4. Los últimos serán los primeros en el nuevo proyecto del Real Zaragoza
  5. Enrique Bunbury, sobre la reunión de Héroes del Silencio: 'Parece que soy el portavoz del grupo, pero hay tres personas más que deberían pronunciarse
  6. ¿A qué hora se verá el eclipse en cada municipio de Aragón y España? Así funciona el mapa creado para consultarlo
  7. El Real Zaragoza recibirá algo menos del dinero esperado tras hacerse oficial el fichaje de Pep Chavarría por el Chelsea
  8. Un nuevo supermercado Dia abrirá en una renovada avenida del centro de Zaragoza

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto
Tracking Pixel Contents