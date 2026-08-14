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Egipto

Al menos tres muertos y 17 heridos por una explosión en un centro comercial en El Cairo

La explosión, que ha provocado un incendio, ha tenido lugar en un restaurante en Nuevo Cairo, al este de la capital de Egipto

Imagen de una bandera de Egipto.

Imagen de una bandera de Egipto. / EP

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EP

Madrid

Al menos tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas este jueves a causa de una explosión, que ha provocado un incendio, registrada en un restaurante en Nuevo Cairo, al este de la capital de Egipto.

El portavoz del Ministerio de Salud egipcio, Hossam Abdel-Ghaffar, ha confirmado que tres personas han fallecido y 17 han resultado heridas, todas ellas hospitalizadas.

Así, ha precisado que once de los heridos fueron trasladados al Hospital Especializado de Nuevo Cairo y los seis restantes en otros centros cercanos para recibir tratamiento médico.

Ocho ambulancias se desplazaron al centro comercial Arabella Plaza, en la calle Gamal Abdel Nasser, donde tuvo lugar la explosión. Equipos de Defensa Civil, por su parte, evacuaron el establecimiento y extinguieron el incendio.

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Las autoridades han elevado el nivel de alerta en los hospitales y centros ambulatorios de la zona y han abierto una investigación para determinar las causas de la explosión.

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