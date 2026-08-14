Oriente Próximo
Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EEUU" tras "derrotar a Irán"
El presidente estadounidense eleva el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y se acerca el vencimiento del alto el fuego pactado en junio
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz un "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y se acerca el vencimiento del alto el fuego pactado en junio.
"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump en un mítin político en Long Island (Nueva York).
El próximo lunes 17 de agosto vence el plazo de 60 días que se dieron EE.UU. e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.
Esta semana, el mandatario republicano ya hizo referencia a la posibilidad de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero diezmaron las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.
"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles Trump en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó ayer jueves que EE.UU. pretende imponer a Irán un "aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz", y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazó con mantener este último "indefinidamente".
En contraste, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, afirmó el martes que el estrecho de Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo naval contra Irán, libere sus activos congelados y acepte un alto el fuego que incluya también Líbano y Gaza.
El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
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