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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Al menos siete muertos y tres heridos por un ataque israelí en el sur de Líbano
Al menos siete personas han muerto y otras tres han resultado heridas este sábado como consecuencia de un ataque aéreo israelí sobre la localidad libanesa de Ansar, ubicada en el distrito de Nabatiye, en la gobernación homónima (sur), pese al acuerdo de alto el fuego firmado en junio entre Líbano e Israel.
Los equipos de emergencia y rescate trabajaban ya para retirar los escombros y recuperar los cuerpos del edificio destruido, además de trasladar a las víctimas mortales a hospitales cercanos, según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.
Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher --descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá-- a las afueras de Nabatiye al Fauqa.
Trump asegura que declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EEUU" tras "derrotar a Irán"
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que planea declarar el estrecho de Ormuz un "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y se acerca el vencimiento del alto el fuego pactado en junio. (Seguir leyendo)
Trump confirma que un nuevo portaaviones sustituirá al USS Abraham Lincoln que lleva 6 meses en Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que un nuevo portaaviones relevará pronto al USS Abraham Lincoln, que lleva desplegado en Oriente Medio más de seis meses, habiendo hecho solo una breve escala en tierra, situación denunciada por familiares de los marinos y miembros del Congreso.
"Ese buque será reemplazado por otro buque similar", respondió Trump al ser preguntado al respecto en la Base Aérea Andrews, en Maryland, desde donde voló este viernes para participar en un acto en Nueva York.
Israel mata a un presunto miembro del brazo militar de Hamás en el sur de Gaza
El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de un dirigente del brazo militar de Hamás en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en un ataque perpetrado en la víspera contra esta localidad.
Una portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, ha señalado en redes sociales que el fallecido es Hudhaifa Jaled Suleiman Qarara, al que ha descrito como "comandante de la Brigada Jan Yunis, brazo militar de la organización terrorista Hamás".
Israel sanciona a cinco militares por desnudar y atar a una barra de madera a un preso palestino
El Ejército israelí ha sancionado este viernes a cinco militares de la unidad Netzah Yehuda, compuesta mayoritariamente por judíos ultraortodoxos, por desnudar a un detenido palestino, atarlo a una camilla, vendarle los ojos, sujetarle las manos a una barra de madera a la espalda y fotografiarlo.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado en un comunicado que el detenido palestino "intentaba autolesionarse" y que, debido a ello, los militares le ataron. No obstante, la autoridad castrense ha reconocido que la forma en que gestionaron la situación contraviene los "valores" del Ejército.
Amnistía Internacional dice que el Estado israelí respalda una "escalada de violencia colona"
Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que el asedio por sexto día consecutivo contra la aldea palestina de Qusra, en el norte de Cisjordania ocupada, evidencia una "escalada implacable de la violencia de los colonos respaldados por el Estado" israelí.
"El horror que está aconteciendo en Qusra dista mucho de ser un incidente aislado. Refleja la escalada y expansión implacables de un patrón acelerado y bien documentado de terror coordinado y estratégico por parte de los colonos", dijo la directora sénior de Investigación e Incidencia Política de AI, Erika Guevara Rosas, en un comunicado.
Francia exige a Israel que detenga de una vez a los colonos que acosan a familias palestinas en Cisjordania
El Gobierno francés ha exigido a Israel que arreste inmediatamente a los colonos que llevan días acosando a dos familias palestinas de la localidad de Qusra, sometidas a cortes de electricidad y agua por decenas de israelíes, que además han instalado en los alrededores tiendas de campaña prohibidas incluso por la ley israelí.
En un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Exteriores francés "condena en los términos más enérgicos la ocupación por colonos israelíes de varias viviendas palestinas" en Qusra, "así como la violencia perpetrada contra civiles palestinos".
Francia "exhorta" así a las autoridades israelíes "a detener y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos".
EEUU amenaza con mantener su bloqueo a Irán "de forma indefinida" y promete más presión económica
El secretario de Estado estadounidense, Pete Hegseth, ha amenazado este viernes de madrugada con mantener el bloqueo de Washington sobre el estrecho de Ormuz, que impide casi la totalidad de las exportaciones de petróleo y gas de Irán.
Dos buques de la petrolera emiratí atacados por Irán al cruzar el estrecho de Ormuz
Dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados anoche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, informó la empresa, mientras que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción "hostil" a Irán.
"La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) confirmó que dos de sus buques fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz la noche del jueves 13 de agosto. El incidente no causó heridos y la situación ya está bajo control.
En un comunicado, ADNOC recalcó la importancia de "proteger la seguridad y el bienestar de la gente de mar, al tiempo que salvaguarda la libertad de navegación y la seguridad marítima".
La comunidad internacional se moviliza ante un vertido frente a Omán
Ambrey, una empresa de gestión de riesgos marítimos con sede en Reino Unido, ha anunciado que se ha movilizado junto a otros actores de la comunidad internacional para detener un vertido de petróleo que amenaza a la fauna silvestre frente a las costas de Omán tras encallar un petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia.
"Se trata de una situación extremadamente compleja, agravada por las condiciones meteorológicas adversas asociadas al monzón Jarif. No obstante, hemos desplegado a los principales expertos en cada aspecto del plan de respuesta y hemos movilizado el equipo de apoyo, las aeronaves y las embarcaciones adecuados", ha detallado el director global de Gestión de Crisis de la firma, Ed Wollaston.
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