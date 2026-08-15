Al menos 20 muertos y evacuaciones masivas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido este sábado el este de Indonesia ha causado al menos 20 muertos, según un primer balance de los socorristas, mientras miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

Periodistas de la AFP vieron a residentes del norte de la isla de Flores alejarse apresuradamente de la costa, por temor a una crecida destructiva de las aguas. En algunas viviendas, se derrumbaron secciones enteras de las fachadas.

El epicentro del seísmo, ocurrido a las 5.58 hora local (23.58 en la España peninsular) a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"La sacudida fue fuerte"

"De repente empezó a temblar y me entró el pánico", dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. "Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado", agregó. La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

"Según los informes que hemos recibido, 20 personas han fallecido, seis resultaron heridas y dos siguen sepultadas", aseguró por teléfono a la AFP Fathur Rahman, parte del equipo de búsqueda y rescate de la ciudad de Maumere, desde un barco en el que se dirigía al lugar de los hechos.

Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en Maumere.

Breve alerta de tsunami

Tras el seísmo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró.

"Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato", pidió entonces Abdul Muhari, funcionario de la agencia de desastres BNPB.

"La gente estaba en pánico"

Habitantes de Maumere, una de las mayores ciudades de la isla de Flores, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados, observó un corresponsal de la AFP.

Este señaló que se podía ver cómo el mar en la zona se retiraba, un fenómeno común antes de un posible tsunami.

"El temblor fue fuerte. Por suerte, ya estábamos afuera", contó a la AFP Yohanes Babo, quien se encontraba en el mercado cuando la tierra comenzó a temblar.

"La gente estaba en pánico, corría en todas direcciones. Por el momento estamos evacuando (...) e intentamos llegar a las zonas más altas", agregó este hombre de 56 años, residente de Nagekeo. "Mi familia está sana y salva. Nadie resultó herido".

'Cinturón de fuego' del Pacífico

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado 'Cinturón de fuego' del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador temblor de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia.

Otros terremotos

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.

Luego, ese mismo año, un sismo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4.300 personas fallecidas o desaparecidas.

Noticias relacionadas

El terremoto de este sábado en Asia se produce pocos días después de otro sismo de alta magnitud (7,4) que golpeó el lunes el oeste de Colombia y causó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.

Fuente: El Periódico