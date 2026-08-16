Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

España urge a Israel a poner fin al asedio de colonos a familias palestinas en Qusra

España ha urgido a Israel a cumplir con sus obligaciones de potencia ocupante en Cisjordania y a poner fin al asedio a familias palestinas en la aldea de Qusra (Nablus, Cisjordania) por parte de colonos israelíes, según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

España ha condenado "enérgicamente" el asedio en Qusra, que continúa invadida por colonos israelíes desde que un grupo de radicales incursionara en territorio ocupado, y después de una operación del Ejército de Israel que no ha cambiado la realidad sobre el terreno.

Además, ha urgido a Israel a "impedir la violencia arbitraria e intimidación de los colonos contra los palestinos, a poner fin a su impunidad, a proteger la integridad física y los medios de vida de la población palestina bajo ocupación, según el derecho humanitario, y a acabar con todos los asentamientos en el territorio ocupado de Palestina, que son contrarios al derecho internacional".