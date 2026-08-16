Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Las Peñas de Riglos (Huesca)Empresa seguridad Ibercaja EstadioCampo fútbol AínsaCrónica Real ZaragozaNuevos centros comercialesMenú restaurante Carcas Casa Pedro
instagramlinkedin

Europa

Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía derriban un dron en el espacio rumano

El dron, procedente de Moldavia, fue detectado por radar a las 04:44 hora local entrando en el espacio rumano a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati y fue derribado 17 minutos después

Un F-18 español, unidades aéreas de la OTAN.

Un F-18 español, unidades aéreas de la OTAN. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Un dron violó este domingo el espacio aéreo rumano y fue derribado por uno de los dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía que en ese momento estaban en el aire, "en misión de vigilancia", informó el Ministerio de Defensa del país balcánico en un comunicado.

El dron, procedente de Moldavia, fue detectado por radar a las 04:44 hora local (01:44 GMT) entrando en el espacio rumano a 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati (sureste de Rumanía) y fue derribado 17 minutos después, a las 05:01 horas, por uno de los aviones que habían despegado de la base de Kogalniceanu, indica la nota.

Noticias relacionadas

Tras la detección del aparato no tripulado, "dos cazas F-18 españoles, que ya habían despegado preventivamente, recibieron autorización para atacar", declaró el ministro de Defensa, Radu Miruta, en redes sociales.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio en Peñas de Riglos (Huesca) afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos
  2. La cadena de restaurantes de Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: comida rápida saludable y presencia en tres ciudades
  3. Ingresa en prisión el detenido como presunto autor del incendio de La Peña de Riglos
  4. Las tormentas amenazan a todo Aragón: horas y zonas con mayor riesgo
  5. No solo el ascenso obliga al Mallorca a comprar a Liso: el Real Zaragoza ha establecido una opción por partidos
  6. No hay perdón para Andrada: cumplirá toda su sanción por su puñetazo a Pulido en el derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza
  7. Francho Serrano, entre el descanso para su rodilla y el momento de decidir su futuro
  8. El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca

Vídeo | Así han sido los trabajos de extinción de la UME en el incendio de Las Peñas de Riglos durante la noche

Ksenia Sobchak, protegida de Putin y 'nómada tecnológica' en España, en el ojo del huracán tras ser hackeadas sus cuentas

Ksenia Sobchak, protegida de Putin y 'nómada tecnológica' en España, en el ojo del huracán tras ser hackeadas sus cuentas

Directo | Aragón pide refuerzos a Francia para hacer frente al incendio de Las Peñas de Riglos, que deja atrás una noche "favorable"

Directo | Aragón pide refuerzos a Francia para hacer frente al incendio de Las Peñas de Riglos, que deja atrás una noche "favorable"

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, domingo 16 de agosto
Tracking Pixel Contents