Lula lanza su campaña con un discurso enfocado en la seguridad y los programas sociales

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este domingo en São Paulo la campaña para la reelección, con el foco puesto en el combate a la violencia de género y al crimen organizado y la promesa de continuar con los programas sociales.

"En mi cuarto mandato quiero terminar con algunos de los dilemas de nuestro país", afirmó el mandatario, frente a miles de simpatizantes reunidos en el estadio municipal de Vila Euclides, lugar de las históricas huelgas sindicalistas durante la dictadura.

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, inició este domingo su campaña para las elecciones presidenciales de octubre con duros ataques hacia el actual mandatario y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y prometió tratar a los narcotraficantes como "terroristas". "¡Lula es el moroso de la esperanza!", exclamó el candidato del Partido Liberal (PL) ante unas centenas de sus seguidores en la playa de Copacabana, en la turística ciudad de Río de Janeiro, bastión político de la familia Bolsonaro.

Fuente: El Periódico