La difícil vuelta a la normalidad en Gironda tras un verano de megaincendios: "Es una pena. Mucha gente lo ha perdido todo"

La región francesa de Gironda (sudoeste) es una de las zonas más afectadas por los megaincendios de este verano en Francia. Las llamas arrasaron con 42.000 hectáreas, obligaron a evacuar a 220.000 personas y destruyeron 182 casas, dejando a 250 familias sin hogar. Para muchos volver ahora a sus viviendas es sinónimo de enfrentarse a una dura realidad: empezar de cero tras haberlo perdido todo.

Miles y miles de kilómetros calcinados. Cuesta encontrar un halo de esperanza de color verde entre tanta ceniza. Los habitantes de Andernos-les-Bains tuvieron más suerte que sus vecinos de Arès o Cap Ferret. Las llamas se detuvieron a las puertas del pueblo. "El parking del casino fue el cortafuegos que salvó al pueblo", cuenta Laurent, un vecino que lleva 20 años pasando sus veranos en la bahía de Arcachon. Algunas casas apartadas, sin embargo, no tuvieron tanta suerte y quedaron completamente destruidas, y ahora, donde había vida, tan solo quedan ruinas y curiosos que se detienen a contemplar la destrucción del fuego.

"Es una pena. Lo han perdido todo y para algunos de ellos esta es su residencia principal. Nuestros padres estaban aquí pasando unos días cuando las autoridades decidieron desalojar a todo el mundo a las 4 de la madrugada. Afortunadamente, ellos abandonaron la casa antes del aviso oficial porque la situación ya era alarmante", explica Laurent a EL PERIODICO, antes de lamentar que este año, en pleno mes de agosto, apenas hay gente.

Pese a la desolación, no hay tiempo que perder. Gracias a la movilización vecinal y a las campañas de donaciones, la Fundación de Francia ha recaudado 4,2 millones de euros y, en Le Porge, los voluntarios recogen siete toneladas de ayuda donada por día. Ropa, comida, productos de higiene, materiales para la reconstrucción de hogares, comida y accesorios para animales... Una ola de solidaridad jamás vista en el país. "Tememos que este tipo de incidentes pueda repetirse, por lo que ver la movilización del pueblo francés y su generosidad ante este tipo de eventos nos permitirá brindar apoyo adicional a todos los afectados por estas catástrofes", declaró Alexandre Giraud, director de la Fundación de Francia, para los micrófonos de France3.

Coches calcinados tras el megaincendio que afectó a Andernos-les-Bains. / LETICIA FUENTES

Los Hamptons franceses sin turistas

Para la bahía de Arcachon, estos meses son temporada alta. Las calles de Cap Ferret, Andernos-les-Bains o Arès, también conocidos como 'Los Hamptons franceses', deberían estar a rebosar de famílias, pero los incendios se han encargado de ahuyentarlos.

Las autoridades regionales empiezan a contabilizar el impacto de esta crisis medioambiental en los negocios de la zona. En este contexto, lanzaron la campaña ‘Oh my season’ dedicada a las empresas y los trabajadores temporeros afectados por los incendios en Gironda y Landas. Un espacio online gratuito permite a todos informar sobre su situación y acceder a las ayudas adecuadas, como la búsqueda de empleo para los trabajadores temporales o servicios de apoyo para las empresas que necesiten una ayuda para reanudar sus actividades.

Eugenia, una barcelonesa que tenía previsto hacer una ruta en coche hasta Cap Ferret con toda la familia, se vio obligada a modificar las vacaciones por los incendios, después de que el propio hotel cancelase todas las reservas y tomase la decisión de no abrir esta temporada. "Finalmente decidimos anular las vacaciones y modificar la ruta. Vamos a Bretaña e iremos bajando en coche por la Rochelle".

Aunque los incendios ya han sido sofocados, la alerta en la región no ha acabado. La ola de calor que azota estos días al país ha obligado a activar de nuevo el nivel rojo por las altas temperaturas y riesgo de incendios, incluyendo Gironda, donde las autoridades miran con preocupación al suelo todavía caliente.

Es mediodía y los lugareños vuelven de la playa mientras que otros salen a comer el plato típico de la zona: las ostras. La escena transcurre con aparente normalidad hasta que un camión de bomberos intenta abrirse paso con la ayuda de la sirena por las estrechas calles de Andernos con la sirena y los vecinos se inquietan. "¿Hay un incendio?", le grita un anciano al bombero desde el camión. "No, no se preocupe", le responde.

El temor a que las llamas regresen no ha desaparecido. Muchos vecinos también aprovechan estos días para limpiar sus parcelas y retirar aquella vegetación que alimenta las llamas. "Bueno, aprovechamos para limpiar algo más de lo habitual y retirar aquellas plantas que, según nos han comentado otros vecinos, pueden avivar las llamas", explica Louise Marie, al otro lado de la valla de su jardín.

Un polémico plan de reforestación

"¿Quién escucha realmente a la comunidad local?". Esta es la pregunta que plantea el municipio de Saumos en una extensa publicación en Facebook el domingo 9 de agosto.

El municipio, donde se originó uno de los incendios masivos que destruyó 42.000 hectáreas en la región de Gironda el 22 de julio, hace un llamamiento a los "líderes nacionales y responsables de la toma de decisiones públicas", incluyendo al presidente de la República, pidiéndoles que no conviertan "la comunidad devastada en un laboratorio para decisiones tomadas a la ligera". Una petición que nace después de que Emmanuel Macron anunciase un plan para "replantar y reconstruir un tipo diferente de bosque", adaptado a las "condiciones estructurales del cambio climático".

Miles de hectáreas quemadas en la región de Gironda. / LETICIA FUENTES

El futuro del bosque de las Landas de Gascuña, que se extiende por los departamentos de Gironda, Landas y Lot-et-Garonne, genera muchas dudas. Con una extensión de 1,2 millones de hectáreas, este inmenso bosque es un pilar económico clave para la región de Nueva Aquitania, donde la madera representa el tercer sector industrial más importante, dando empleo a 56.000 personas y generando aproximadamente 10.000 millones de euros en ingresos anuales, por lo que el problema va más allá del aspecto ambiental.

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Durante más de un siglo, el bosque ha dependido principalmente del pino marítimo (que constituye el 80% de su superficie). Esta especie alimenta los debates sobre la vulnerabilidad de este monocultivo a las olas de calor y los megaincendios, generando el debate sobre si la región debería sacrificar este negocio para preservar su entorno o mantenerlo ante el riesgo de nuevos incendios.