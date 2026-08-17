Geopolítica
EEUU reducirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur
Trump lo justifica por su "muy buena relación con Kim Jong Un", el líder de Corea del Norte
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos de EEUU con Corea del Sur y aludió a su "muy buena relación con Kim Jong Un", el líder de Corea del Norte.
El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, afirmó que EEUU paga "gran parte" de los "costosos" ejercicios y opinó que "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".
Trump además agregó que Corea del Sur ha rechazado "recientemente" unirse a los esfuerzos de EEUU para la "desnuclearización" de Irán.
Fuente: El Periódico
- La cadena de restaurantes de Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: comida rápida saludable y presencia en tres ciudades
- Directo | Más de un millar de efectivos hacen frente al incendio descontrolado de Las Peñas de Riglos (Huesca) que ha arrasado cerca de 17.000 hectáreas
- El incendio de Riglos calcina 17.000 hectáreas y avanza descontrolado hacia Jaca
- Ingresa en prisión el detenido como presunto autor del incendio de La Peña de Riglos
- Las tormentas amenazan a todo Aragón: horas y zonas con mayor riesgo
- No solo el ascenso obliga al Mallorca a comprar a Liso: el Real Zaragoza ha establecido una opción por partidos
- No hay perdón para Andrada: cumplirá toda su sanción por su puñetazo a Pulido en el derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza
- Francho Serrano, entre el descanso para su rodilla y el momento de decidir su futuro