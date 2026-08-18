Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un muerto y 15 heridos por un ataque de Ucrania cerca de la central de Zaporiyia

Al menos una persona ha muerto y otras quince han resultado heridas este martes en un ataque perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad de Energodar, situada cerca de la central nuclear de la provincia de Zaporiyia, que se encuentra bajo control ruso.

El alcalde prorruso de la localidad, Maxim Pujov, ha indicado en un comunicado que sobre las 6.00 horas (hora local) se ha producido una "tragedia" en la ciudad, donde "un vecino ha muerto por un ataque de un dron y 15 han requerido asistencia médica".

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, se encuentra cerca de la ciudad de Energodar, cuenta con seis reactores de agua presurizada y tiene 6.000 megavatios de potencia eléctrica total.