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Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano confirma 312 víctimas por el terremoto

El Ejecutivo también cifra en 4.611 las personas heridas y 290 las desaparecidas, mientras que 358 han sido rescatadas de entre los escombros

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia-

Un hombre comprueba los daños de un edificio tras el terremoto en Colombia- / Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press / Conta

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Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 312 personas fallecidas en el país, 4.611 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

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