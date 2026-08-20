Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irak pide a Irán un "estatus especial" para el paso de su petróleo por el estrecho de Ormuz

El presidente del Parlamento de Irak, Haibat al Halbusi, ha solicitado este miércoles a su homólogo iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, la concesión de un "estatus especial" que permita que el petróleo iraquí exportado atraviese el estrecho de Ormuz, cerrado por Teherán, en medio de las conversaciones con Omán para gestionar el tráfico marítimo por esta importante vía comercial.

El representante iraquí ha pedido al también jefe negociador por parte de Irán que "se tenga en cuenta la naturaleza de las relaciones que unen a Irak y a la República Islámica de Irán, así como que se conceda a Irak un estatus especial en lo que respecta a la exportación de petróleo a través del estrecho de Ormuz, con el fin de salvaguardar sus intereses económicos", reza un comunicado de la cámara.