Conflicto en Oriente Medio
Trump declara la mayor "guerra económica" contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda a Teherán
La Casa Blanca busca "aislar y derrotar la amenaza iraní" con medidas económicas históricas
Europa press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas. "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado en redes el magnate republicano.
En el mismo mensaje, ha amenazado con "tremendas consecuencias económicas" a todo Estado que "permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán". "Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.
A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", ha subrayado. "Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", ha alegado, antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
Fuente: El Periódico
- La tragedia de Bulbuente golpea a YMCA: los fallecidos regresaban a Zaragoza de un campamento de verano en Soria
- Un bombero de la Diputación de Zaragoza y un trabajador mueren en un aparatoso incendio en un taller mecánico de Calatorao
- Así ha quedado el monasterio viejo de San Juan de la Peña tras el paso de las llamas
- Francho no está en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza y su salida cada vez está más cerca
- El exjugador del Real Zaragoza que coge las riendas de la dirección deportiva de un mítico equipo europeo: 'Bienvenido de nuevo
- Francho Serrano maneja una buena oferta y tiene pie y medio fuera del Real Zaragoza
- La Generación Z abre el debate sobre el gasto en pensiones: cree que se destinan demasiados recursos
- Directo | Una evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permitirá este miércoles el regreso a siete de los pueblos desalojados