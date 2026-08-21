Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Combatir incendiosAgresiones sexuales Parque del AguaLalo, sobre FranchoSiniestrabilidad laboralCatalana y del Real Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Colombia eleva a 319 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4o

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres detalla que aún hay 260 desaparecidos y 153.336 familias damnificadas

Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada en Colombia.

Fotografía que muestra las ruinas de una floristería colapsada en Colombia. / ERNESTO GUZMÁN / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 319 personas fallecidas en el país, 4.506 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tragedia de Bulbuente golpea a YMCA: los fallecidos regresaban a Zaragoza de un campamento de verano en Soria
  2. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  3. Bocadillos en mal estado y pocas horas de descanso para los bomberos forestales: 'El modelo aragonés genera una fatiga extrema muy peligrosa
  4. Diez días del doble crimen de Tauste: así acorraló la Guardia Civil a la hija de los fallecidos y a su pareja
  5. El fichaje de Francho por el Getafe y el Real Zaragoza en la cabeza de Ander Herrera
  6. Joaquín Delgado es el 9, la negociación del Real Zaragoza para su fichaje en propiedad está cerrada
  7. Directo | Una evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos permitirá este miércoles el regreso a siete de los pueblos desalojados
  8. EN DIRECTO | Lalo Arantegui habla en la presentación de Delgado y Ademo con el Real Zaragoza

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El Bilbao Athletic, prueba de exigencia para el Real Zaragoza y para la nostalgia de Ibai Gómez

El Bilbao Athletic, prueba de exigencia para el Real Zaragoza y para la nostalgia de Ibai Gómez

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto
Tracking Pixel Contents