China avisa de que adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger sus intereses ante las nuevas sanciones de EEUU contra Irán

China advirtió este martes de que su cooperación con Irán "no debe ser interferida ni socavada", después de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva de sanciones contra Teherán que, aunque no incluyó a entidades de China continental, sí afectó a dos compañías con sede en Hong Kong.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian aseguró en una rueda de prensa que la cooperación entre China e Irán "siempre se ha llevado a cabo dentro del marco del derecho internacional", al ser preguntado por las nuevas sanciones y por si Pekín modificaría sus relaciones con Teherán para cumplir con las exigencias de Washington.

Lin afirmó que China sigue "de cerca" la evolución de la situación y reiteró que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger sus "derechos e intereses", aunque no concretó qué acciones adoptaría ni respondió sobre el posible impacto de las medidas estadounidenses en los bancos chinos.

El portavoz rechazó además la "guerra económica" y la "máxima presión", que, según afirmó, "no ayudan a resolver los problemas" y únicamente servirán para intensificar las tensiones, generar riesgos para terceros países y perturbar el orden económico y financiero mundial. "La prioridad urgente es rebajar la tensión y volver cuanto antes a la vía del diálogo y las negociaciones", agregó Lin.

Las declaraciones llegan después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara el lunes la operación 'Paria Económico', destinada a cortar "todas las opciones económicas" de Irán mediante una ampliación de las sanciones secundarias contra quienes mantengan determinados negocios con la República Islámica.

Bessent anunció además sanciones contra más de 60 entidades, individuos y buques de distintos países que, según Washington, permiten a Irán adquirir tecnología nuclear y de misiles, llevar a cabo operaciones cibernéticas y generar ingresos petroleros.

Dos entidades de Hong Kong

Entre las entidades sancionadas figuran las hongkonesas Selenium Resources Limited, acusada por Washington de exportar productos petroquímicos de origen iraní por más de 22,8 millones de dólares entre enero de 2023 y septiembre de 2024, y Clever Shipping Limited, gestora comercial de un petrolero que, según el Tesoro estadounidense, cargó crudo iraní al menos seis veces entre 2025 y 2026.

Aunque las nuevas medidas no incluyeron a entidades de China continental, Bessent aseguró, al ser preguntado sobre si los bancos chinos que financian las importaciones de petróleo iraní estarían entre los afectados por las nuevas medidas, que "nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses".

El secretario del Tesoro advirtió asimismo el lunes de que cada país dispone de un plazo determinado para poner fin a las actividades identificadas por Washington y aseguró que Estados Unidos actuará unilateralmente contra quienes no lo hagan.

China ha sido en los últimos años el principal comprador de petróleo iraní, llegando a absorber alrededor del 90 % de sus exportaciones de crudo, lo que la sitúa entre los países más expuestos a una eventual aplicación de sanciones secundarias estadounidenses contra los socios comerciales de Teherán.

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Pekín ya había advertido el lunes, antes de que Bessent detallara las nuevas medidas, de que tomaría "medidas necesarias" para proteger sus intereses ante posibles sanciones secundarias de Estados Unidos, aunque no precisó entonces qué acciones adoptaría.

Fuente: El Periódico