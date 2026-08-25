Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

China avisa de que su cooperación con Irán "no debe ser socavada" por EE.UU.

China advirtió este martes de que su cooperación con Irán "no debe ser interferida ni socavada", después de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva de sanciones contra Teherán que, aunque no incluyó a entidades de China continental, sí afectó a dos compañías con sede en Hong Kong.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Lin Jian aseguró en una rueda de prensa que la cooperación entre China e Irán "siempre se ha llevado a cabo dentro del marco del derecho internacional", al ser preguntado por las nuevas sanciones y por si Pekín modificaría sus relaciones con Teherán para cumplir con las exigencias de Washington.