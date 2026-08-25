Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JubilaciónExtraescolaresReal ZaragozaEdificio RuiseñoresPizzería LeoneAeropuerto Huesca
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Zaragoza que crece a las puertas de un polígono y con pisos de hasta 4.000 euros el metro cuadrado
  2. Ya se sabe dónde se verán por televisión los partidos de Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel: Aragón TV dará un partido por jornada y el resto de opciones
  3. El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
  4. Dos pisos del centro de Zaragoza salen a subasta en el BOE: ubicación, precio y depósito
  5. La planificación del Real Zaragoza: un remate final del mercado tranquilo y con dos dudas
  6. El Real Zaragoza ultima la renovación de Vadillo y descarta definitivamente su salida
  7. El Nástic hace el agosto con el Real Zaragoza: 1.200 entradas vendidas para un nuevo desembarco blanquillo
  8. Educación regula las extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: la administración cubrirá al docente salvo en caso de dolo, culpa o negligencia grave

Irán amenaza con pasar al ataque tras el anuncio de la operación "Paria Económico" de EEUU

Irán amenaza con pasar al ataque tras el anuncio de la operación "Paria Económico" de EEUU

Garamendi será el único candidato a la presidencia de la CEOE

Garamendi será el único candidato a la presidencia de la CEOE

Un centro de datos utiliza 16 millones de neuronas humanas vivas para procesar información

Un centro de datos utiliza 16 millones de neuronas humanas vivas para procesar información

Manolo Kabezabolo acorta su gira y anuncia que no dará conciertos en 2027: "No me veo capacitado"

Manolo Kabezabolo acorta su gira y anuncia que no dará conciertos en 2027: "No me veo capacitado"

La Ley de Bienestar Animal lo deja claro: el DNI para perros y gatos no es obligatorio, pero el microchip sí

Directo | Identificados 2.500 menores de edad en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio

Directo | Identificados 2.500 menores de edad en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales

Marta Verona, nutricionista: “La cena más elegante del verano se prepara con 1 bote de alcachofas, 1 huevo, queso cottage y jamón”

Marta Verona, nutricionista: “La cena más elegante del verano se prepara con 1 bote de alcachofas, 1 huevo, queso cottage y jamón”
Tracking Pixel Contents