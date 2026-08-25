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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania
Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania en torno al mar de Azov deja dos muertos en cada país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Hallan otro dron y explosivos en el aeropuerto de Leipzig, ligados a intento de atentado
Los investigadores del presunto intento de atentado de principios de agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig encontraron, diez días después de descubrir un primer dron dotado de una carga explosiva, otro vehículo aéreo no tripulado cerca del aeródromo, así como explosivos, informan este martes medios alemanes.
El descubrimiento implica que los autores del suceso podrían haber planeado un atentado mucho mayor de lo que se suponía hasta ahora, indican este martes las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung' en base a fuentes de los organismos de seguridad.
Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania en torno al mar de Azov deja dos muertos en cada país
Al menos dos personas han muerto entre la noche de este lunes y la madrugada de este martes en la región ucraniana de Zaporiyia, en el extremo oriental del país, y en la región rusa de Krasnodar, en el extremo suroccidental de la Federación, según han informado los respectivos dirigentes de estos territorios, apenas separados por el mar de Azov.
La ONU alerta de la "peligrosa espiral" en Ucrania tras 4 años y medio de invasión rusa
La subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary DiCarlo, alertó que la guerra de Ucrania se encuentra en una "peligrosa espiral", tras consolidarse el pasado mes de julio como uno de los más mortíferos desde la invasión rusa, de la que se cumple cuatro años y medio.
"Sin medidas inmediatas para poner fin a la peligrosa espiral actual, empezando por el cese de todos los ataques contra los núcleos de población, millones de ucranianos se enfrentan a la perspectiva de otro invierno sombrío, frío y mortal", declaró DiCarlo en una sesión del Consejo de Seguridad.
La reunión, convocada a petición de Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia y Reino Unido, coincide con el aniversario de la Declaración de Independencia de Ucrania de 1991 y con la conmemoración de los cuatro años y medio de la invasión rusa.
Ucrania recibe nuevos compromisos de apoyo europeo en el Día de su Independencia
Ucrania celebró este lunes el 35 aniversario de su independencia con una cumbre con sus socios en la que sobresalió el anuncio de la decisión del Reino Unido de compartir con Kiev los detalles necesarios para que los ucranianos puedan fabricar por sí mismos los misiles de ataque Storm Shadow.
Este paso, que abre la puerta a que Ucrania multiplique en el futuro el número de Storm Shadow que tiene actualmente a su disposición, fue confirmado en Kiev ante el presidente, Volodímir Zelenski, por el primer ministro británico, Andy Burnham, que en una muestra de su voluntad de continuar al máximo nivel su apoyo a los ucranianos ha viajado a Ucrania en su primera salida del país desde que asumió el cargo.
La decisión de Burnham sobre los Storm Shadow, que tienen un alcance mínimo de 250 kilómetros, ha provocado indignación en el Kremlin, que ya había retirado a su embajador en Londres, molesto por la implicación del Reino Unido en la guerra del lado de Ucrania y ha protestado por este nuevo paso en esta misma dirección del nuevo Gobierno británico.
Zelenski en el Día de la Independencia: Ucrania “no es una víctima, sino un guerrero”
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alabó este lunes en un discurso pronunciado con motivo del Día de la Independencia el carácter que ha demostrado el pueblo ucraniano a la hora de hacer frente a la invasión rusa, y afirmó que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, está “anclado en el pasado” y sigue viendo a Ucrania como un actor sumiso.
“Nuestro país hace mucho que es otra cosa. No un espectador, sino un jugador. No una víctima, sino un guerrero”, dijo Zelenski en un vídeo grabado frente a la Catedral de San Miguel de Kiev y publicado durante la mañana del lunes, cuando Ucrania celebra el trigésimo quinto aniversario de su independencia.
Burnham y Costa destacan la importancia de demostrar unidad con Ucrania
El primer ministro británico, Andy Burnham, coincidió con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la importancia de demostrar unidad y solidaridad con Ucrania, país que este lunes conmemora el 35 aniversario de su independencia, informó una portavoz de la residencia oficial de Downing Street.
Burmham y Costa, que ya se encuentran en Ucrania, hablaron la pasada noche mientras los dos viajaban en tren a Kiev.
Rusia ataca Ucrania con misiles y drones sobre todo contra Odesa
El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra Ucrania ocho misiles y 143 drones que fueron dirigidos sobre todo contra la región sureña de Odesa, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del ataque.
Las defensas ucranianas lograron neutralizar 109 de los drones y tres de los misiles.
Costa y Burnham llegan a Kiev con motivo del Día de la Independencia ucraniana
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, llegaron este lunes a Kiev para celebrar el Día de la Independencia de Ucrania y participar junto con otros líderes de países socios de Ucrania en una cumbre con motivo de la efeméride.
"Ucrania es una nación libre y valiente. Su lucha es también nuestra lucha", dijo Costa en X a su llegada a la capital ucraniana.
Al menos cinco muertos en ataques rusos contra la región de Járkov
Al menos cinco personas murieron durante la tarde del domingo en ataques rusos contra la región de Járkov del noreste de Ucrania, según informaron las autoridades regionales.
En el primero de los dos ataques, las fuerzas rusas alcanzaron con un dron infraestructura ferroviaria del distrito de Lozivska. Dos personas murieron en el ataque y una niña de once años, hija de una de las dos víctimas mortales, quedó en estado grave.
Zelenski pide al Parlamento un ejercicio de consenso para recibir los fondos europeos de defensa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido al Parlamento ucraniano que contribuya a la aprobación de las reformas internas imprescindibles para recibir los 30.000 millones de euros en fondos europeos destinados a tapar el actual agujero de su gasto en defensa, un enorme problema de financiación que representa, junto a la escasez de misiles balísticos, "el gran desafío" al que se enfrenta ahora mismo el país en su guerra contra Rusia.
Bruselas mantiene el objetivo de movilizar este año un total de 28.300 millones para reforzar la capacidad industrial militar de Ucrania como parte del préstamo europeo de 90.000 millones de euros aprobado para apoyar al país frente a la invasión rusa y responder a sus "necesidades militares urgentes".
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