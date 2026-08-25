Irán amenaza con pasar al ataque tras el anuncio de la operación "Paria Económico" de EEUU

Irán ha prometido este martes una respuesta militar contra Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio como respuesta al nuevo paquete de sanciones estadounidenses anunciado este lunes.

Estas medidas, según el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, "no tienen precedentes", y buscan aislar completamente a la República Islámica de todos sus acuerdos económicos, comerciales y financieros con países extranjeros. La clave son China y Rusia, principales aliados y salvavidas de Irán.

"Estamos plenamente preparados para las sanciones. Naturalmente, nuestros enemigos están intentando lanzar un ataque terrorista económico contra nosotros, pero nosotros también tenemos nuestras propias herramientas, y sabemos cómo jugar a este juego. Nuestra respuesta ya no será defensiva. Que el enemigo esté listo para nuestro ataque", ha declarado este martes a la televisión pública iraní el ministro de Economía persa, Alí Madanizadeh.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció la víspera la operación "Paria Económico", y decretó nuevas restricciones contra individuos, empresas y barcos que hacen comercio con Irán.

Bessent, en su rueda de prensa, anunció que EEUU prohibiría el acceso a los mercados internacionales que funcionan con el dólar a cualquier país que continúe comerciando con Teherán. Sin embargo, no entró en detalle sobre qué países exactamente serían sancionados, y cuándo Washington empezaría a tomar medidas en caso de que su advertencia no sea atendida.

"Atacaremos duramente a los intereses vitales de EEUU y a los puntos clave del comercio energético de la región si nuestra infraestructura es amenazada", ha dicho el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hoséin Mohebbí.

Supuesto progreso

Mientras las tensiones y la guerra económica y dialéctica se dispara —este lunes tan solo un barco cruzó el estrecho de Ormuz, frente a los más de 120 de antes de la guerra y una media de 10 al día desde el pasado mes de marzo—, Pakistán ha asegurado este martes haber conseguido "progresos" para resucitar una vía diplomática que parece tocada de muerte.

Desde este lunes y durante un periodo indefinido, el mariscal de campo pakistaní, Asim Munir, se encuentra en Teherán reuniéndose con el liderazgo persa, al que ha llevado personalmente un mensaje de Trump. Munir es quien está encabezando los esfuerzos de mediación entre EEUU e Irán.

"Hemos tenido una reunión muy productiva y positiva con el presidente de Irán. Las discusiones se han centrado en el conflicto con EEUU, las tensiones en Oriente Medio y en cómo avanzar, así como en los pasos necesarios por ambos lados para restaurar el preacuerdo de Islamabad y llegar a un final definitivo al conflicto", ha escrito en sus redes sociales este martes el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, en Teherán acompañando a Munir.

En junio, Washington y Teherán firmaron en Suiza un preacuerdo que prometía ser el principio del fin del conflicto, iniciado el 28 de febrero de este año con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí. El preacuerdo establecía un alto el fuego total que ya nació tocado de muerte: Israel nunca detuvo su ofensiva en el sur del Líbano.

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Pocas semanas después de la firma, EEUU e Irán volvieron a las escaramuzas en Ormuz, que duraron todo julio y se frenaron a principios de agosto ante la falta de armamento y objetivos a los que atacar por parte del Pentágono, según filtraciones a la prensa. Desde entonces, Trump ha apostado por la presión económica contra la República Islámica.