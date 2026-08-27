Golpe a la delincuencia
Capturado en Colombia Luis Saúl Pérez, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú
El detenido fue el hombre de confianza del fundador de la banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela
Redacción
Las autoridades colombianas capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, acusado de ser un cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fundador de esa banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela.
"Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón (Bogotá), a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero", escribió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.
Pérez Nieto está acusado de "extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos" de América del Sur y Centroamérica, agregó el mandatario.
De la Espriella informó que el capturado era buscado también por las autoridades estadounidenses por estos delitos, aunque no dio más detalles.
"El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan", enfatizó.
De la Espriella anunció antes que ocho miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, murieron en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare (centro-sur). Desde que asumió el Gobierno hace solo tres semanas, el presidente ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general.
Fuente: El Periódico
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