Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZaragozaCipotegatoReal ZaragozaDetenido incendio Las Peña RiglosDerrumbe SariñenaTragedia Nepal
instagramlinkedin

Golpe a la delincuencia

Capturado en Colombia Luis Saúl Pérez, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú

El detenido fue el hombre de confianza del fundador de la banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela

Detención de un integrante de la organización Tren de Aragua, en 2024 en Colombia.

Detención de un integrante de la organización Tren de Aragua, en 2024 en Colombia. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Las autoridades colombianas capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, acusado de ser un cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fundador de esa banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela.

"Nuestra Fuerza Pública capturó en Fontibón (Bogotá), a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza de alias Niño Guerrero", escribió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su cuenta de X.

Pérez Nieto está acusado de "extorsión, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos" de América del Sur y Centroamérica, agregó el mandatario.

De la Espriella informó que el capturado era buscado también por las autoridades estadounidenses por estos delitos, aunque no dio más detalles.

"El mensaje para el crimen transnacional es claro: Colombia no será refugio ni santuario de ningún criminal. Los vamos a perseguir, capturar y poner a disposición de la justicia, vengan de donde vengan", enfatizó.

Noticias relacionadas

De la Espriella anunció antes que ocho miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, murieron en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare (centro-sur). Desde que asumió el Gobierno hace solo tres semanas, el presidente ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: 'Parecía que estábamos en el Titanic
  2. El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera
  3. Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad
  4. Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. 'Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses
  5. Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: 'Hay un pifostio de la leche
  6. El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza
  7. Francho, Liso, Álex Gomes y el proyecto de cantera de Bobby Aitkenhead para el Real Zaragoza
  8. La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: 'Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional

El ‘pit lane walk’ da comienzo al espectáculo de MotoGP en Motorland

El ‘pit lane walk’ da comienzo al espectáculo de MotoGP en Motorland

Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80

Alison Dos Santos bate el récord del mundo de los 400 metros vallas con 45.80

El brasileño Douglas Aurélio refuerza el ataque de la SD Huesca

El brasileño Douglas Aurélio refuerza el ataque de la SD Huesca

El Real Zaragoza se lanza a por Óscar Ureña y apunta a cerrar su fichaje

El Real Zaragoza se lanza a por Óscar Ureña y apunta a cerrar su fichaje

LaLiga EA Sports: FC Barcelona - Athletic Club, en directo

LaLiga EA Sports: FC Barcelona - Athletic Club, en directo

Al menos 49 muertos y 33 heridos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

Al menos 49 muertos y 33 heridos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

Teruel gana peso en la carrera espacial europea con los 158 millones de Europa para PLD Space

Teruel gana peso en la carrera espacial europea con los 158 millones de Europa para PLD Space

Huesca se sitúa entre las ciudades españolas con más zonas verdes por habitante

Huesca se sitúa entre las ciudades españolas con más zonas verdes por habitante
Tracking Pixel Contents