Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado este jueves de que al menos hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China.

Albares ha subrayado también que no constan que haya fallecidos españoles, pero ha pedido a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid.

En un audio remitido a los medios, el ministro ha recordado que el Consulado Honorario de España en Nepal, la Embajada española en Nueva Delhi y el consulado general en Pekín "están plenamente movilizados para atender a los españoles", al tiempo que ha subrayado que los teléfonos consulares están disponibles en sus redes sociales o en las del Ministerio.

Finalmente, Albares ha traslado sus condolencias y ha enviado su solidaridad al Gobierno y pueblo nepalí.

Más de 160 muertos

Más de 160 personas han perdido la vida por causa de las inundaciones registradas en Nepal, provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte nepalí próximo a la frontera con Tíbet, en China, según han informado las autoridades del país.

La Policía de Nepal ha confirmado que los cuerpos sin vida recuperados por los servicios de búsqueda y rescate ascienden a al menos 162, y se concentran en siete distritos, la mayoría de ellos, 64, en Chitwan, sito más al sur. Todo ello en un contexto en el cual la situación ha provocado la interrupción de las comunicaciones en muchas zonas del país, dificultando las labores de rescate.

A ello, cabe sumar, según este último balance difundido por el cuerpo policial, que al menos 41 heridos continúan siendo atendidos en diversos hospitales del país.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

Previamente, la Junta de Turismo de Nepal había indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encontraban en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.