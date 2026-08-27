China evacúa zonas del Tíbet ante el riesgo de la ruptura de un lago formado tras la riada

Las autoridades chinas evacuaron este jueves a residentes de varias localidades del Tíbet amenazadas por la posible ruptura de un lago que se ha formado tras la riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste de la región tibetana. El lago se formó cerca de la confluencia de un río procedente de Nepal con otro curso fluvial en el Tíbet y contenía este jueves unos dos millones de metros cúbicos de agua, según datos del Ministerio chino de Recursos Hídricos difundidos por la televisión estatal CCTV.

El embalse natural ya estaba desbordándose y las autoridades calculan que otros tres millones de metros cúbicos podrían incorporarse durante los próximos tres días, lo que eleva el riesgo de una ruptura y una descarga repentina de agua, mientras se prevé que el caudal alcance su máximo el próximo 1 de septiembre.

El Departamento de Recursos Naturales del Tíbet informó de que los habitantes amenazados de varias localidades situadas aguas abajo habían sido trasladados a lugares seguros. Las autoridades estimaron que la barrera natural alcanza unos 50 metros de altura y más de tres kilómetros de longitud y advirtieron de que supone una grave amenaza para las zonas situadas aguas abajo.

El Ministerio de Recursos Hídricos desplegó equipos de vigilancia hidrológica y analiza mediante simulaciones el posible comportamiento de las aguas en caso de ruptura para apoyar las operaciones de emergencia.

El origen del desastre

Expertos del Ministerio chino de Recursos Naturales determinaron mediante imágenes de satélite que el desastre se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal situada a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud. La masa arrastró materiales glaciares y descendió a gran velocidad hasta convertirse en un flujo de detritos y posteriormente en un corrimiento de lodo que alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong tras recorrer unos 20 kilómetros en apenas siete minutos.

La riada impactó el distrito de Rasuwa, en la provincia nepalí de Bagmati, y el colindante condado de Gyirong, al suroeste de la región autónoma del Tíbet, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

En el lado tibetano, el último balance disponible situaba en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se había perdido el contacto en Gyirong, entre ellas 260 extranjeros.

Evacuación en Gyirong

Las autoridades chinas evacuaron este jueves a 555 turistas que se encontraban en el condado tibetano de Gyirong, y aseguraron que ya no quedan viajeros varados en la zona. La televisión estatal CCTV informó de que las autoridades organizaron el traslado de los visitantes cuyos itinerarios se vieron alterados por el desastre, con la colaboración del departamento local de Cultura y Turismo y de los hoteles de la zona.

La mayoría de los turistas comenzó a abandonar Gyirong durante la mañana local de este jueves y, tras organizar las salidas en función de sus distintos itinerarios, un total de 555 había sido evacuado, agregó el medio estatal.

El traslado se produce mientras continúan las operaciones de búsqueda en Gyirong, donde el último balance chino mantiene en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se ha perdido el contacto, 260 de ellas extranjeras.

Destino turístico tradicional

El Tíbet es un popular destino turístico de montaña y cultural entre los viajeros chinos. En 2025, la región registró 70,73 millones de visitas turísticas, un 10,71% más que el año anterior, según datos del Departamento de Cultura y Turismo del gobierno regional tibetano. Aunque los turistas extranjeros no pueden realizar viajes individuales al Tíbet y necesitan contratar viajes organizados por una agencia local, la región registró en 2025 unas 437.400 visitas turísticas procedentes del exterior, un 36,5 % más interanual.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Pekín desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa es objeto de críticas por parte de algunos países, así como de la Unión Europea (UE), la ONU y organizaciones de derechos humanos, que piden que se protejan los derechos y libertades del pueblo tibetano.

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Los equipos de rescate buscan este jueves a más de 1.400 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet. Más de 24 horas después de la catástrofe, la cifra de cadáveres recuperados ascendía a 362, pero se estima que la cifra aumentará. En Nepal se estiman 910 desaparecidos, incluyendo 517 turistas extranjeros. Del lado chino, en el Tíbet, el balance provisional reportado era de 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.