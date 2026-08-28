Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Las Peñas de RiglosNuevo parque ZaragozaÓscar UreñaLa Vuelta llega a ValdelinaresFestival PirineoCentros de datos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: 'Parecía que estábamos en el Titanic
  2. El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera
  3. Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad
  4. Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. 'Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses
  5. Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: 'Hay un pifostio de la leche
  6. El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza
  7. Francho, Liso, Álex Gomes y el proyecto de cantera de Bobby Aitkenhead para el Real Zaragoza
  8. La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: 'Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional

Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años

Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Marlaska comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto
Tracking Pixel Contents