Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Las Peñas de RiglosNuevo parque ZaragozaÓscar UreñaLa Vuelta llega a ValdelinaresFestival PirineoCentros de datos
instagramlinkedin

RIADA

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Las autoridades españolas gestionan con las autoridades locales la localización de tres españoles desaparecidos en la catástrofe de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado este viernes de cuatro a tres el número de españoles que considera desaparecidos en la riada de lodo que se produjo el miércoles en el norte de Nepal, probablemente por el colapso de un glaciar, que ha causado al menos 472 fallecidos y aproximadamente 1.500 desaparecidos.

Fuentes de Exteriores han rebajado a tres la cifra de españoles desaparecidos al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y haciendo gestiones con las autoridades locales.

Noticias relacionadas y más

El jueves, el ministro, José Manuel Albares, había indicado que eran cuatro los españoles que estaban siendo buscados en la zona y no habían sido aún localizados.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: 'Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad
  2. El Real Zaragoza ficha a Óscar Ureña y ya tiene al extremo deseado
  3. El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza
  4. Nuevos vecinos, tiendas de siempre: la diversa avenida de Zaragoza que recupera su vigor comercial con nuevas aperturas
  5. Un centro comercial de Zaragoza pierde una conocida tienda de muebles: mantendrá su otro local en el centro
  6. Muere uno de los trabajadores atrapados por el derrumbe de una casa en Sariñena
  7. El TSJA tumba el cambio normativo del Gobierno de Aragón y ampara legalmente a todo el alumnado con necesidades de apoyo educativo
  8. Esta es la multa que tendría que pagar una familia francesa atrapada nueve días en una zona de un embalse de Huesca donde no podían estar

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Exteriores rebaja a tres el número de españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

Rockstar pone toda la carne en el asador y muestra 26 minutos de GTA 6

El emotivo regalo que recibió Leticia Sabater antes de su último y multitudinario concierto en Zaragoza: "Un detalle precioso"

El emotivo regalo que recibió Leticia Sabater antes de su último y multitudinario concierto en Zaragoza: "Un detalle precioso"

Video | El refugio de Bertín Osborne en Aragón: un pueblo con restos romanos que eligió para celebrar un hito importante en su carrera

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

Directo | Marlaska comparece en el Congreso

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de agosto
Tracking Pixel Contents