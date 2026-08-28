Conflicto en Oriente Medio
Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz
Teherán ha firmado esta semana un acuerdo con Omán para el estatus de la vía marítima, pero asegura que el tráfico de barcos por el estrecho "depende de que Washington termine con sus amenazas"
Después de varios días consecutivos de reuniones con los mediadores, Qatar y Pakistán, en Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, ha asegurado este viernes que Irán está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones con EEUU, tras casi dos meses de parón a causa de las escaramuzas militares de julio en el estrecho de Ormuz y un agosto de batalla dialéctica y presión económica.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado en las últimas semanas que su Administración está dispuesta a mantener la situación actual —de bloqueo total a Irán y con la amenaza constante de volver a la guerra— "de forma indefinida".
"Conseguir volver a la diplomacia no es imposible. Depende de que EEUU entienda un hecho simple: la presión no funciona. Washington debe construir confianza, hablar con respeto, reconocer nuestros derechos y no salirse de sus compromisos", ha dicho este viernes Araghchi tras una reunión durante el jueves por la tarde con el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
A pesar de que esta semana Irán y Omán —los dos países que tienen costa en el estrecho de Ormuz— llegaron a un acuerdo para el estatus y paso por la vía, el estrecho sigue doblemente bloqueado, tanto por una República Islámica ,que dispara contra cualquier carguero que quiera transitar sin el permiso de Teherán, como por EEUU, que impide que ningún barco entre o salga de un puerto persa.
La apertura de Ormuz "depende de que Washington termine con sus amenazas constantes", ha declarado durante la noche de este jueves en una entrevista en la televisión persa Al Manar Mohsen Rezaeí, nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní. Rezaeí, de hecho, ha confirmado que Irán está trabajando en una lista de condiciones que serán enviadas a Washington para la reapertura de Ormuz, a petición de Pakistán y Qatar.
Nueva ruta
"Hemos delineado con Omán una ruta que pasa en parte por aguas territoriales omaníes y partes iraníes. Si EEUU acepta nuestras condiciones, los barcos usarán un canal central de comunicaciones", ha dicho Rezaeí, que no ha especificado qué condiciones reclamará Teherán para la reapertura del estrecho.
Hace un mes, la República Islámica ya publicó una lista de reclamaciones para ello: eran todas maximalistas al extremo y reclamaban, entre otras cuestiones, que EEUU pague compensaciones de guerra, retire todas las sanciones internacionales y mande de vuelta a EEUU todo soldado estadounidense en la región. Washington, por supuesto, rechazó tales condiciones, e insiste que la vía marítima está abierta al paso de todo barco que quiera transitarlo.
Los números muestran lo contrario: antes de la guerra, empezada el 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, una media de 120 cargueros y petroleros pasaban diariamente por el estrecho de Ormuz. En las últimas semanas, esta media ha bajado a una docena por día. Muchos barcos son atacados por drones iraníes. En total, desde el 28 de febrero, 19 marineros internacionales han muerto en estos ataques, según la Organización Marítima Internacional de la ONU.
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