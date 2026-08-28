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Trump entrega la Medalla de Honor Espacial a los cuatro astronautas de Artemis II

Es la máxima distinción que el Gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman (i), Victor Glover (2-i), Christina Koch (2-d) y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen (d), posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, Reid Wiseman (i), Victor Glover (2-i), Christina Koch (2-d) y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen (d), posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / EFE

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EFE

Miami

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha entregado este viernes la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de Artemis II, que en abril completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

"Hoy otorgamos con orgullo la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la notable tripulación de Artemis II. Acompáñenme a felicitar al comandante Reid Wiseman, al piloto Victor Glover, a la especialista de misión Christina Koch y al especialista de misión Jeremy Hansen", ha dicho Trump durante el acto, celebrado en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Texas).

Esta medalla es la máxima distinción que el Gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Los cuatro astronautas despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.

Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos en la Luna.

Además, Koch fue la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Glover el primer hombre de raza negra y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el primero de ese país.

La tripulación ha entregado a Trump una chaqueta azul de la NASA con el logo de Artemis II, además de otros dos parches con los números 45 y 47, en referencia a sus dos mandatos como presidente.

Artemis II fue la segunda misión del programa espacial con el que la NASA pretende llevar de nuevo al ser humano a la superficie lunar antes del final de esta década.

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Para ello, la agencia espacial tiene previsto lanzar el próximo año Artemis III, que pondrá a prueba varias maniobras de acoplamiento de la cápsula en órbita terrestre. Será Artemis IV, programada para 2028, la misión que, por primera vez en más de medio siglo, llevará astronautas hasta la superficie de la Luna.

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